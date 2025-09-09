Глава МИД прибыл с официальным визитом в Пакистан

В состав казахской делегации вошли министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, министр транспорта Нурлан Сауранбаев, а также представители иных государственных и квазигосударственных органов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИДа

Фото: МИД РК

По приглашению пакистанской стороны заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел  Мурат Нуртлеу прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Пакистан.

В ходе визита глава МИД Казахстана провёл встречу с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Главы внешнеполитических ведомств отметили важность принятия практических мер для достижения цели по увеличению товарооборота до 1 млрд долларов США в ближайшие годы, а также обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества в сферах транспорта, логистики, сельского хозяйства, энергетики и IT сферы. Особый акцент был сделан на транспортную взаимосвязанность и повышение эффективности транзитной логистики.

«Пакистан – наш проверенный временем друг и важный партнёр в Южной Азии. Между нашими странами налажен содержательный политический диалог, включая контакты на высшем уровне», – заявил М.Нуртлеу.

Со своей стороны, министр иностранных дел Пакистана подчеркнул заинтересованность Исламабада в расширении практического контакта с Астаной.

«Наши страны имеют значительный потенциал для взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Мы готовы работать над тем, чтобы придать новый импульс совместным усилиям ради стабильного и процветающего будущего наших народов», – отметил М.Дар.

Собеседники «сверили часы» по вопросам региональной и глобальной повестки дня. Отдельно обсуждены перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества, где министры подтвердили обоюдное желание придать новый импульс гуманитарным обменам, включая укрепление кооперации в области туризма, спорта и образования.

В завершение встречи был подписан Совместный план действий между министерствами иностранных дел Казахстана и Пакистана на 2025-2026 годы, который станет важным инструментом для последовательной реализации достигнутых договорённостей.

 

