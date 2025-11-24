Фото: МИД РК

2 декабря 2025 года по приглашению швейцарской стороны состоится официальный визит министра иностранных дел Ермека Кошербаева в Швейцарскую Конфедерацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

"В рамках визита запланированы переговоры с вице-президентом Швейцарии, главой Федерального департамента экономики, образования и исследований ШК Ги Пармеланом, а также с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом", - сказал на брифинге официальный представитель МИДа Айбек Смадияров.

В ходе встреч стороны рассмотрят актуальные вопросы казахско-швейцарского двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по ключевым аспектам многосторонней повестки в контексте предстоящего председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году.