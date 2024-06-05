Глава Минэнерго рассказал, когда в Астане ТЭЦ-3 заработает в полном режиме

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы депутатов в Мажилисе, сообщил, когда в Астане введут ТЭЦ-3, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как напомнили депутаты, строительство ТЭЦ-3 ведется с 2010 года и до сих пор объект не введен в эксплуатацию. По словам главы Минэнерго, согласно ПСД, общая сумма проекта составляет 146 млрд тенге.

«На сегодняшний день 116 млрд тенге выделено из бюджета, на эти деньги было построено три котлована. Во время отопительного сезона ТЭЦ уже работала. Полное окончание строительства запланировано на 2026 год», - сказал Саткалиев.

Напомним, что ТЭЦ-3 считалась долгостроем города, капсулу строительства тепломагистрали заложили еще в 2010 году.