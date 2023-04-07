Глава Минздрава прокомментировала ситуацию с заболеваемостью корью

Министр здравоохранения Ажар Гиният в интервью журналистам в Мажилисе прокомментировала ситуацию с заболеваемостью корью, передает корреспондент Kazpravda.kz.
«На сегодняшний день действительно идет повышение заболеваемости корью среди детей. Это воздушно-капельная инфекция, которая поражает детей. Первые случаи были завозные: из Турции, из России, Египта. Наши туристы привезли эти случаи и дети начали болеть. В основном заболели непривитые дети. Сейчас проводится планомерная работа по проведению вакцинации детей, а также защита и иммунопрофилактика. И проводится работа по раннему выявлению и изоляции таких заразных детей», - сказала глава Минздрава.
Также Ажар Гиният привела статистические данные по заболеваемости.
«Всего по стране 100 случаев. Эпидемии нет», - добавила она.