Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Президенту было доложено о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации его поручений по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

Ержан Саденов сообщил, что по итогам двух месяцев 2026 года уровень преступности в Казахстане снизился на 8% – это на 1,3 тысячи преступлений меньше,чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается сокращение по основным категориям правонарушений и рост раскрываемости.

Продолжается системная борьба с интернет-мошенничеством. Благодаря профилактике и взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами количество киберпреступлений снижено на 4%.

В сфере противодействия организованной преступности к уголовной ответственности привлечен 71 участник ОПГ, пресечена деятельность 11 группировок.

Активно ведется борьба с наркопреступностью: ликвидированы пять нарколабораторий. Не допущено в незаконный оборот 881,5 кг наркотических средств различных видов, включая свыше 104 кг «синтетики».

Также министр проинформировал о расширении внедрения цифровых решений для обеспечения правопорядка на улицах и дорожной безопасности, мерах по усилению миграционного контроля и обеспечению неотвратимости наказания.

Отдельно отмечены законодательные инициативы, направленные на защиту граждан.

В 2025 году принят Закон «О профилактике правонарушений». Установлена уголовная ответственность за дропперство, сталкинг и принуждение к браку.

Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее укрепление общественной безопасности и правопорядка в стране.