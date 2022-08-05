Глава МВД и посол КНР в Казахстане договорились укреплять сотрудничество

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Представители двух государств обсудили состояние и перспективы сотрудничества с сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и безопасности граждан.

Взаимодействие МВД Казахстана и Министерства общественной безопасности КНР основано на обширной договорной правовой базе. Регулярно проводятся взаимные визиты и рабочие встречи по расширению приграничного сотрудничества, организуются учебные курсы по подготовке и переподготовке кадров, обмен опытом работы.

"Сотрудничество органов правопорядка Казахстана и Китая находится на высоком уровне. За последние 5 лет состоялся ряд взаимных визитов делегатов двух министерств и десятки встреч между представителями служб", – отметил Марат Ахметжанов и поблагодарил китайского гостя за содействие в организации учебных курсов, которые прошли уже 108 сотрудников казахстанской полиции.

К числу приоритетных задач, по мнению министра, относится противодействие экстремизму и терроризму, а также интернет мошенничеству. Для привлечения аферистов к ответственности необходимо усилить международный информационный обмен, так как зачастую эти действия носят транснациональный характер.

В свою очередь Чжан Сяо отметил, что китайская сторона заинтересована в тесном взаимодействии во благо безопасности граждан.

В завершение встречи Марат Ахметжанов выразил признательность Чжан Сяо за существенный вклад в дело расширения казахстанско-китайского партнерства в правоохранительной сфере.

Стороны выразили готовность продолжить укрепление плодотворного и динамичного сотрудничества.

Встреча прошла в атмосфере традиционного взаимопонимания и конструктивного диалога, отметили в МВД РК.