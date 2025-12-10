Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства принял председателя совета директоров Qarmet Андрея Лаврентьева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарту Токаеву были представлены предварительные итоги деятельности компании за 2025 год и основные направления реализации инвестиционной программы. Отмечена положительная динамика: за два года выпуск стали увеличился на 22%, добыча угольного концентрата – на 26%, железорудного – на 32%. Достигнуто снижение себестоимости продукции на 28%, а количество выпускаемых марок стали выросло с 260 до 350.

Андрей Лаврентьев доложил о реализации 9 крупных инвестиционных проектов, направленных на формирование «стального каркаса» страны и сокращение импорта металлопроката. Кроме того, развивается выпуск новых премиальных марок стали, включая продукцию для строительства атомных электростанций.

Президенту были представлены программы развития угольного и горнорудного направлений. Отдельный акцент сделан на безопасности труда и социальных инициативах. Qarmet обновляет собственные медицинские и образовательные учреждения. Компанией и профсоюзами заключен новый коллективный договор, предусматривающий расширение социальных гарантий для 35-тысячного коллектива.

Глава государства был проинформирован о формировании крупного металлургического кластера вокруг Qarmet, благодаря которому малые и средние предприятия получают возможность глубокой переработки сырья. Программа была инициирована совместно с Национальным инвестиционным холдингом «Байтерек». Также ведется системная работа с машиностроительными заводами по использованию казахстанской стали при производстве.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проведенную работу и поддержал представленный план развития Qarmet. Он подчеркнул важность продолжения деятельности по комплексной модернизации предприятия, решению социальных задач, улучшению экологической ситуации, а также наращиванию машиностроительного производства.