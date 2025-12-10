Глава Qarmet представил Токаеву план развития компании

Президент
106

Президент поддержал представленный план

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства принял председателя совета директоров Qarmet Андрея Лаврентьева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарту Токаеву были представлены предварительные итоги деятельности компании за 2025 год и основные направления реализации инвестиционной программы. Отмечена положительная динамика: за два года выпуск стали увеличился на 22%, добыча угольного концентрата – на 26%, железорудного – на 32%. Достигнуто снижение себестоимости продукции на 28%, а количество выпускаемых марок стали выросло с 260 до 350.

Андрей Лаврентьев доложил о реализации 9 крупных инвестиционных проектов, направленных на формирование «стального каркаса» страны и сокращение импорта металлопроката. Кроме того, развивается выпуск новых премиальных марок стали, включая продукцию для строительства атомных электростанций.

Президенту были представлены программы развития угольного и горнорудного направлений. Отдельный акцент сделан на безопасности труда и социальных инициативах. Qarmet обновляет собственные медицинские и образовательные учреждения. Компанией и профсоюзами заключен новый коллективный договор, предусматривающий расширение социальных гарантий для 35-тысячного коллектива.

Глава государства был проинформирован о формировании крупного металлургического кластера вокруг Qarmet, благодаря которому малые и средние предприятия получают возможность глубокой переработки сырья. Программа была инициирована совместно с Национальным инвестиционным холдингом «Байтерек». Также ведется системная работа с машиностроительными заводами по использованию казахстанской стали при производстве.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проведенную работу и поддержал представленный план развития Qarmet. Он подчеркнул важность продолжения деятельности по комплексной модернизации предприятия, решению социальных задач, улучшению экологической ситуации, а также наращиванию машиностроительного производства.

#Токаев #развитие #компания #отчет #QARMET

Популярное

Все
В тройке лидеров
Первая победа
Волки все ближе к селу
Shymbulak открыл сезон при дефиците снега
На севере поспели... бананы
Когда вещи говорят
Золото из Даммама
Воспитать честных и законопослушных граждан
Великолепная пятерка на Australian Open
Срезан плодородный слой с холма
Станцию скорой помощи ждут уже два года
Устойчивость семьи – фундамент общества
Вклад Смагула Садвокасова в образование региона
Формируя неприятие коррупции
Миллионы деревьев из семян
Служение Отечеству – дело всей жизни
Честная служба – важнейший фактор повышения доверия населения
Стартовала олимпиада для сельских школьников
Учительство в контексте глобальной повестки
Беречь время и ресурсы
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Токаев обсудил с Сагинтаевым дальнейшее развитие ЕАЭС
Президент Ирана посетит Астану с официальным визитом
Токаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана
Глава государства поздравил президента Финляндии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]