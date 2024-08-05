Глава «Самрук-Қазына» отчитался перед Токаевым о работе фонда

Как сообщил Нурлан Жакупов, основные производственные показатели остались на уровне плановых. Доходы фонда составили 7,9 трлн тенге, что на 7% выше запланированного

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова. Президенту были представлены ключевые результаты деятельности фонда за первое полугодие 2024 года и планы на предстоящий период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фонд выступает в качестве катализатора прямых иностранных инвестиций и со-инвестирует в проекты нефтегазохимии, энергетики, транспорта и логистики, машиностроения, цифровизации совместно с зарубежными партнерами.

Главе государства было доложено, что инвестиционный портфель группы «Самрук-Қазына» включает свыше 130 проектов на сумму 53,5 трлн тенге. Ожидается, что реализация мегапроектов в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, логистической отраслях и горнорудной промышленности даст мультипликативный эффект на экономику страны в целом.

Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о благотворительных проектах фонда в рамках корпоративной социальной ответственности. До конца года в стране планируется открытие 40 реабилитационных центров.

По итогам встречи президент обозначил ряд конкретных задач по реализации инвестиционных и социальных проектов, а также дальнейшему совершенствованию работы фонда.