Глава Сената: Акиматы могут манипулировать данными для улучшения статистики

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Статистика должна быть объективной и достоверной. Это касается всех показателей, но особенно тех, которые имеют отношение к уровню жизни людей. Такое мнение озвучил спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе заседания палаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

«Чтобы предпринимать эффективные шаги и принимать нужные законы, нам нужно объективно знать, что происходит в тех или иных областях, регионах. Основной статистический массив сегодня формируется при координации, участии местных исполнительных органов. Для них это, в том числе, какая-то отчетность перед вышестоящими структурами и соответственно нельзя исключать, мягко говоря, определенных манипуляций в некоторых случаях. Поэтому, чтобы действия, которые осуществляются по поручению главы государства, были максимально результативными, нужна объективная статистика по инфляции, доходам населения, экономическому росту, состоянию в тех или иных отраслях и регионах. В этой связи данный вопрос (прим. – статистика) очень важный, и то, что в законе прописываются нормы по альтернативным источникам информации – правильный подход», – сказал председатель палаты.

Маулен Ашимбаев также озвучил предложение провести выездное заседание профильного Комитета Сената совместно с Бюро по статистике в регионы, и наглядно посмотреть, как формируются статистические данные, используются и будут использоваться альтернативные источники информации на местах.

Не менее важно изучить варианты более эффективного анализа статистического массива, который имеется сейчас, с использованием инструментов Big data и других.

Отметим, сегодня сенаторы на заседании рассмотрели Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации».