Фото: пресс-служба Сената

На встречах рассматривались механизмы реализации конституционных норм, исполнение поручений Главы государства и вопросы социально-экономического развития региона, сообщает Kazpravda.kz

В диалоге под названием «Новая Конституция – прочная основа долгосрочного развития» приняли участие депутаты маслихатов, представители этнокультурных объединений, молодежные активисты и работники местных предприятий. Спикер палаты подчеркнул важность совместной работы всех институтов гражданского общества для достижения стратегических целей страны.

Маулен Ашимбаев отметил, что в настоящее время Казахстан находится на этапе масштабных политических преобразований. В этой связи он обозначил важность открытого диалога с жителями регионов для получения прямой обратной связи по актуальным вопросам и дальнейшей совместной работы по эффективной реализации реформ Главы государства.

«Сегодня наша страна, без преувеличения, проживает по-настоящему исторический этап в своем развитии. За последние годы мы добились многого, сформировали независимое государство и заложили основы устойчивого развития. Благодаря инициативам Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы последовательно развиваем нашу экономику, промышленность, предпринимательство, уделяем большое внимание развитию человеческого капитала – вкладываем ресурсы в науку и образование. В этом контексте особое значение приобретает необходимость обновления нашей правовой и институциональной системы. Мы должны адаптировать ее под новые и будущие задачи, под процессы, которые будут определять развитие мира в ближайшие десятилетия. Именно поэтому проект новой Конституции – это, прежде всего, ответ на вызовы времени. Во многом это опережающий шаг, направленный на обеспечение дальнейшего динамичного и устойчивого развития страны в условиях глобальной нестабильности», – сказал он в своем выступлении.

Председатель палаты выделил ключевые аспекты проекта новой Конституции, охарактеризовав документ как долгосрочный вектор развития государства и модернизации политической системы через комплексную перезагрузку институтов. В совокупности эти изменения создадут гибкую государственную структуру, способную оперативно реагировать на современные вызовы.

«Проект Основного закона формирует модель сильного и компетентного Парламента, эффективного и результативного Правительства, независимой и прозрачной судебной системы. Предусматривается усиление роли политических партий, развитие консультативных институтов, укрепление маслихатов и выстраивание эффективного взаимодействия центра и регионов. Всё это создаёт основу для способности государства принимать своевременные решения, учитывая мнение различных социальных и этнических групп», – подчеркнул спикер Сената в ходе диалога с жителями области и обозначил ключевые направления совместной работы на предстоящий период.

На встрече с молодёжью региона Маулен Ашимбаев отметил, что конституционные преобразования призваны открыть перед молодым поколением широкие возможности для самореализации. При этом он акцентировал внимание на том, что успешное воплощение государственных инициатив напрямую зависит от гражданской ответственности и активного участия молодых людей в общественной жизни страны.

«Новая Конституция дает молодежи пространство возможностей. В ее основе – принципы справедливости, верховенства закона и равенства возможностей, при которых каждый молодой человек сможет реализовать себя благодаря знаниям, труду и инициативе. В проекте Основного закона закреплены приоритеты образования, науки, культуры и инноваций, а также гарантии свободы творчества и защиты интеллектуальной собственности. Это значит, что поддержка талантливой, образованной и инициативной молодежи становится стратегическим приоритетом развития страны. Вместе с тем важно, чтобы молодёжь глубоко осознавала и собственную ответственность, понимала масштаб текущих исторических перемен и активно участвовала в общественной жизни страны», – отметил он.

В этот день спикер Сената встретился с коллективами вагоностроительного завода ТОО «ЗИКСТО», фабрики «Рим-КазАгро» по производству бумажных изделий. Ознакомились парламентарии и с деятельностью Центра «Мағжан орталығы», коррекционной школы №2 Петропавловска, провели встречу с преподавательским составом, а также ансамблем неслышащих танцоров «Sensitive» и боччистами региона.