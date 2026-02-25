Глава Сената обсудил проект новой Конституции с общественностью ВКО

Конституционная реформа
90

Основная тема всех обсуждений: «Новая Конституция – прочная основа долгосрочного развития». На повестке также приоритеты реформ Главы государства, ключевые нормы новой Конституции и форматы совместной работы в рамках реализации поручений Президента

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с депутатами маслихатов, представителями общественности, этнокультурных объединений, активной молодежью, а также трудовыми коллективами Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz

Как отметил председатель Сената, конституционная реформа является событием исторического масштаба и уверенным шагом к укреплению демократии. Новая Конституция, в свою очередь, является прямым следствием реформ Главы государства, которые направлены на перезагрузку политических институтов и призваны обеспечить последовательный переход Казахстана к современной и эффективной модели управления.

«Конституционная реформа является логичным и последовательным продолжением инициатив Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, направленных на глубокую и системную модернизацию политической системы Казахстана. В центре проекта новой Конституции – принципы Закона и Порядка, интересы и права граждан. В целом проект новой Конституции – это осознанный и выверенный переход к современной модели государства. При этом одним из ключевых концептуальных изменений Основного закона становится утверждение прав и свобод человека в качестве высшей ценности государства. В новой Конституции именно они формируют фундамент всей системы государственного устройства», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к депутатам маслихата, и обозначил ключевые задачи совместной работы на предстоящий период.

Акцентируя внимание на значительном индустриальном и научном потенциале региона, спикер Сената отдельно остановился на вызовах в сфере охраны окружающей среды. В этом ключе он отметил стратегическое значение экологических норм обновленной Конституции для обеспечения защиты здоровья людей, а также переход к инновационным технологиям в работе предприятий.

«Экологические положения новой Конституции имеют для Восточного Казахстана особое значение. Впервые на уровне фундаментальных ценностей государства закреплено бережное отношение к природе. Устойчивое развитие, экологическая безопасность и забота о будущих поколениях - стратегический выбор Казахстана. Это также подразумевает внедрение современных стандартов, переход на наилучшие доступные технологии и прозрачность экологической отчетности. Сегодня государство активно поддерживает науку, образование, экологические инициативы, новые технологии и цифровые решения. Именно они обеспечат долгосрочную конкурентоспособность нашей страны в глобальном мире. Это и есть практическое воплощение идеи Справедливого Казахстана», – сказал председатель палаты.

Вместе с тем новый Основной закон формирует фундаментальный политический каркас, способный гарантировать устойчивость, национальную безопасность и динамичный прогресс Казахстана на долгосрочную перспективу. В частности, как было отмечено на встрече с молодежью и представителями этнокультурных объединений области, конституционные изменения во многом направлены на формирование политической системы, способной эффективно работать в условиях нарастающих вызовов. Качество реализации этих новелл и прогресс страны в целом, по мнению Маулена Ашимбаева, во многом зависит от осмысленной вовлеченности молодежи в общественно-политические процессы, их инициативности и компетенций.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивает важность трудолюбия, профессионализма, созидания и постоянного обучения. Все эти ценности воплощаются в концепции «Адал Азамат», предложенной Главой государства и созвучной учению Абая «Толық адам» – «Совершенный человек». Сегодня крайне важно, чтобы молодежь проявляла активность, участвовала в общественных обсуждениях, продвигала культуру диалога и ответственности за будущее страны. От позиции молодого поколения во многом зависит успешная реализация реформ и дальнейшее развитие Казахстана», – отметил он и проинформировал участников о работе Клуба экспертов и Школы аналитики, действующих более пяти лет при Сенате и нацеленных на совершенствование аналитических навыков молодых специалистов из разных сфер.

Вместе с тем, в рамках поездки в регион спикер Сената встретился с коллективами Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева, Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината, корпорации «Восток-Молоко», а также ознакомился с деятельностью лаборатории «SMART-технологии автомобилей» мастерской Лу Бань.

 

#ВКО #Ашимбаев #конституция

Популярное

Все
Учебник как инструмент успеха
Конституционное проявление Справедливого Казахстана
Чтобы быть в авангарде технологического прогресса
На стыке жанров, стилей и идей
ФК «Окжетпес» будут спонсировать аграрии региона
Искусство света и тьмы
Генерация будет увеличена
Для новых спортивных достижений
Навестили ветерана-долгожителя
Жемчужина региона
Армия открыла двери в вузы
Не все готовы к встрече вешних вод
И дамба есть, и проблемы остались
Испытание Софией
Возьмите церий, возьмите литий!
В этом году планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек
Драмы в стартовых поединках
Две бронзы от мушкетеров
От угледобычи – к комплексам глубокой переработки
Когда земля – на вес золота
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Вновь в строю офицеры запаса
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Алматинский апорт выходит на экспорт
Сахарный завод работает стабильно
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
«Ордабасы» сменил владельца
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Представители Общенациональной коалиции провели встречу с в…
В СКО обсудили предстоящий референдум и ценностные ориентир…
Коллектив Петропавловского электротехнического завода подде…
Аида Балаева: В новой Конституции человеческий капитал четк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]