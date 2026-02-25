Основная тема всех обсуждений: «Новая Конституция – прочная основа долгосрочного развития». На повестке также приоритеты реформ Главы государства, ключевые нормы новой Конституции и форматы совместной работы в рамках реализации поручений Президента

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с депутатами маслихатов, представителями общественности, этнокультурных объединений, активной молодежью, а также трудовыми коллективами Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz

Как отметил председатель Сената, конституционная реформа является событием исторического масштаба и уверенным шагом к укреплению демократии. Новая Конституция, в свою очередь, является прямым следствием реформ Главы государства, которые направлены на перезагрузку политических институтов и призваны обеспечить последовательный переход Казахстана к современной и эффективной модели управления.

«Конституционная реформа является логичным и последовательным продолжением инициатив Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, направленных на глубокую и системную модернизацию политической системы Казахстана. В центре проекта новой Конституции – принципы Закона и Порядка, интересы и права граждан. В целом проект новой Конституции – это осознанный и выверенный переход к современной модели государства. При этом одним из ключевых концептуальных изменений Основного закона становится утверждение прав и свобод человека в качестве высшей ценности государства. В новой Конституции именно они формируют фундамент всей системы государственного устройства», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к депутатам маслихата, и обозначил ключевые задачи совместной работы на предстоящий период.

Акцентируя внимание на значительном индустриальном и научном потенциале региона, спикер Сената отдельно остановился на вызовах в сфере охраны окружающей среды. В этом ключе он отметил стратегическое значение экологических норм обновленной Конституции для обеспечения защиты здоровья людей, а также переход к инновационным технологиям в работе предприятий.

«Экологические положения новой Конституции имеют для Восточного Казахстана особое значение. Впервые на уровне фундаментальных ценностей государства закреплено бережное отношение к природе. Устойчивое развитие, экологическая безопасность и забота о будущих поколениях - стратегический выбор Казахстана. Это также подразумевает внедрение современных стандартов, переход на наилучшие доступные технологии и прозрачность экологической отчетности. Сегодня государство активно поддерживает науку, образование, экологические инициативы, новые технологии и цифровые решения. Именно они обеспечат долгосрочную конкурентоспособность нашей страны в глобальном мире. Это и есть практическое воплощение идеи Справедливого Казахстана», – сказал председатель палаты.

Вместе с тем новый Основной закон формирует фундаментальный политический каркас, способный гарантировать устойчивость, национальную безопасность и динамичный прогресс Казахстана на долгосрочную перспективу. В частности, как было отмечено на встрече с молодежью и представителями этнокультурных объединений области, конституционные изменения во многом направлены на формирование политической системы, способной эффективно работать в условиях нарастающих вызовов. Качество реализации этих новелл и прогресс страны в целом, по мнению Маулена Ашимбаева, во многом зависит от осмысленной вовлеченности молодежи в общественно-политические процессы, их инициативности и компетенций.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивает важность трудолюбия, профессионализма, созидания и постоянного обучения. Все эти ценности воплощаются в концепции «Адал Азамат», предложенной Главой государства и созвучной учению Абая «Толық адам» – «Совершенный человек». Сегодня крайне важно, чтобы молодежь проявляла активность, участвовала в общественных обсуждениях, продвигала культуру диалога и ответственности за будущее страны. От позиции молодого поколения во многом зависит успешная реализация реформ и дальнейшее развитие Казахстана», – отметил он и проинформировал участников о работе Клуба экспертов и Школы аналитики, действующих более пяти лет при Сенате и нацеленных на совершенствование аналитических навыков молодых специалистов из разных сфер.

Вместе с тем, в рамках поездки в регион спикер Сената встретился с коллективами Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева, Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината, корпорации «Восток-Молоко», а также ознакомился с деятельностью лаборатории «SMART-технологии автомобилей» мастерской Лу Бань.