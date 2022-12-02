Глава Сената оставил запись в книге соболезнований в посольстве Китая

Маулен Ашимбаев отметил, что Цзян Цзэминь внес большой вклад в развитие КНР, а также сыграл важную роль в укреплении сотрудничества между двумя странами.
Председатель Сената Маулен Ашимбаев выразил соболезнования народу Китайской Народной Республики в связи с кончиной бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Маулен Ашимбаев оставил запись в книге соболезнований Посольства Китая от имени Сената Парламента Республики Казахстан.
Он отметил, что Цзян Цзэминь внес большой вклад в развитие КНР, а также сыграл важную роль в укреплении сотрудничества между двумя странами.
Напомним, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с кончиной Цзян Цзэминя. В тексте было отмечено, что светлый образ Цзян Цзэминя как выдающейся личности, внесшей значительный вклад в упрочение уз дружбы между Казахстаном и КНР, навсегда останется в памяти наших народов.