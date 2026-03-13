Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями от Парламентской Ассамблеи тюркских государств, прибывшими в Казахстан для наблюдения за ходом референдума по Конституции, сообщает Kazpravda.kz

Приветствуя членов миссии ТюркПА, Маулен Ашимбаев отметил, что их мониторинг будет способствовать укреплению доверия и развитию демократических институтов в Казахстане, а также обеспечит дополнительную прозрачность и объективность оценки происходящих процессов.

Он также акцентировал внимание на важности конституционной реформы, ставшей событием исторического масштаба и уверенным шагом к укреплению демократии.

«Конституционная реформа является логичным и последовательным продолжением инициатив Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, направленных на формирование устойчивой и сбалансированной модели государственного управления. Как отмечено Главой государства, приоритетная задача конституционной реформы – укрепление Независимости и повышение благосостояния граждан. Важно подчеркнуть, что практическая реализация этих принципов предусматривает участие всех институтов: однопалатного Парламента, Правительства, акиматов, маслихатов и представителей гражданского общества. Это отражает общую ответственность за благополучие нашей страны», – сказал Маулен Ашимбаев и остановился на ключевых положениях проекта новой Конституции.

В ходе беседы cпикер Сената отметил, что обновление Конституции страны служит фундаментом для эффективного преодоления современных вызовов. В этом ключе он подчеркнул приверженность Казахстана мирному разрешению ближневосточного конфликта дипломатическим путем в рамках международного права и Устава ООН.

В свою очередь, глава делегации Осман Местен подчеркнул приверженность миссии принципам объективности. Он пожелал успешного проведения референдума, отвечающего как внутреннему законодательству, так и международным нормам.