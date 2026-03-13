Глава Сената ознакомил наблюдателей ТюркПА с ключевыми нормами новой Конституции

Конституционная реформа
90

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями от Парламентской Ассамблеи тюркских государств, прибывшими в Казахстан для наблюдения за ходом референдума по Конституции, сообщает Kazpravda.kz

Приветствуя членов миссии ТюркПА, Маулен Ашимбаев отметил, что их мониторинг будет способствовать укреплению доверия и развитию демократических институтов в Казахстане, а также обеспечит дополнительную прозрачность и объективность оценки происходящих процессов.

Он также акцентировал внимание на важности конституционной реформы, ставшей событием исторического масштаба и уверенным шагом к укреплению демократии.

«Конституционная реформа является логичным и последовательным продолжением инициатив Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, направленных на формирование устойчивой и сбалансированной модели государственного управления. Как отмечено Главой государства, приоритетная задача конституционной реформы – укрепление Независимости и повышение благосостояния граждан. Важно подчеркнуть, что практическая реализация этих принципов предусматривает участие всех институтов: однопалатного Парламента, Правительства, акиматов, маслихатов и представителей гражданского общества. Это отражает общую ответственность за благополучие нашей страны», – сказал Маулен Ашимбаев и остановился на ключевых положениях проекта новой Конституции.

В ходе беседы cпикер Сената отметил, что обновление Конституции страны служит фундаментом для эффективного преодоления современных вызовов. В этом ключе он подчеркнул приверженность Казахстана мирному разрешению ближневосточного конфликта дипломатическим путем в рамках международного права и Устава ООН.

В свою очередь, глава делегации Осман Местен подчеркнул приверженность миссии принципам объективности. Он пожелал успешного проведения референдума, отвечающего как внутреннему законодательству, так и международным нормам.

 

#наблюдатели #ТюркПА #конституция

Популярное

Все
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Сила слова и сила подвига
ИИ без барьеров: государство открывает доступ к вычислительным мощностям
Реформы во имя будущего
Под крышей дома своего
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
Круто можно отдыхать и дома
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
ГМК – курс на консолидацию
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Опора на знания и научную рациональность
Народная Конституция – основа долгосрочного развития страны
Как наука обгоняет время
Сапиенс: право на лидерство
Наследие Букеевской Орды
«Хорошая» девочка
Незыблемая платформа светлого будущего
Детерминированный хаос разума
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Климат и углеродные рынки
Ближе к зрителю
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников

Читайте также

Глава государства направляет все силы на служение стране – …
Семь месяцев обсуждений и тысячи мнений: как создавался про…
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Каждый из нас может повлиять на судьбу своей страны - молод…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]