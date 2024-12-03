Глава Сената озвучил меры по развитию туризма в РК

Сенат, Туризм
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Перечисляя ряд мер, спикер отметил, что во всей этой работе важно использовать опыт зарубежных стран

Фото: пресс-служба Сената

В Сенате состоялось расширенное заседание Общественного Проектного офиса Палаты по вопросам развития туризма и создания соответствующей инфраструктуры в природоохранных и туристических зонах в Казахстане. Участие в обсуждении принял спикер Сената Маулен Ашимбаев, представители госорганов, экспертного и бизнес-сообщества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя участников заседания, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что глава государства уделяет пристальное внимание развитию туризма в стране. Отрасль выступает катализатором динамичного развития мировой экономики и является одной из наиболее привлекательных для инвесторов.

Вместе с тем, как он отметил, несмотря на положительную динамику роста инвестиций в туристическую отрасль, сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих развитие отрасли. Особое внимание было уделено проблемам с доступностью туристских зон, включая слабую транспортную и инженерную инфраструктуру.

В этом контексте спикер Сената акцентировал внимание коллег на законодательной деятельности Проектного Офиса Палаты и задачах, которые требуют консолидации усилий всех заинтересованных сторон, изучения международных практик и внедрения передовых технологий. В частности, речь шла о разработке законодательных норм для поддержки проектов по использованию альтернативных источников энергии, водоснабжения и других видов «зеленой» инфраструктуры в туристских зонах.

«Превращение страны в популярное туристическое направление требует реализации четкой стратегии и активного взаимодействия между государством, бизнесом и обществом. Для этого необходима модернизация инженерной инфраструктуры туристских зон с применением «зеленых» технологий. Важно использовать альтернативные источники энергии, внедрять системы эффективного водопользования и водоочистки, развивать «зеленую» транспортную инфраструктуру и продвигать экологически ориентированные виды туризма. Во всей этой работе важно использовать опыт зарубежных стран. Со своей стороны, Сенат открыт для совместной проработки конструктивных предложений по внесению необходимых изменений в законодательство», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

В ходе обсуждения системных мер по развитию туризма в стране и использованию нестандартных инструментов были представлены проекты новых курортных зон в Аккольском районе Акмолинской области с различными видами альтернативной инфраструктуры: использование солнечной энергии, инструменты воздушного теплового пояса, применение биоочистных сооружений, автономные источники воды и другие.

Представители экспертного и бизнес-сообщества отметили важность смены парадигмы господдержки – отхода от государственного гранта в сторону государственных инвестиций и повышения ответственности инвестора. Такой подход призван повысить эффективность проводимой модернизации до 10 раз.

Участие в обсуждении наряду заместителем председателя Сената Жакипа Асанова и депутатами палаты приняли министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов, вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов, вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек и другие.

Отметим, по итогам десяти месяцев 2024 года в Казахстане наблюдается положительная динамика роста инвестиций в основной капитал в сфере туризма.

#Сенат #развитие #туризм #Ашимбаев

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