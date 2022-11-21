Глава Сената поздравил всех с победой Касым-Жомарта Токаева на выборах президента

Маулен Ашимбаев отметил, что казахстанцы продемонстрировали свое единство и сплоченность, отдав свои голоса за Справедливый Казахстан и масштабные реформы президента.

Фото: instagram.com/maulen_ashimbayev

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев написал пост в социальных сетях Facebook и Instagram по итогам президентских выборов, сообщает Kazpravda.kz.

"Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов Президента Казахстана. 81,31% граждан нашей страны проголосовали за Касым-Жомарт-Кемелевича Токаева. Глава государства одержал убедительную победу. Казахстанцы продемонстрировали свое единство и сплоченность, отдав свои голоса за Справедливый Казахстан и масштабные реформы нашего президента", - написал глава Сената.

Как он отметил, всего в голосовании приняло участие 8,3 млн человек или 69,44% от общего числа избирателей.

"Международные наблюдатели отмечают, что выборы прошли на высоком организационном уровне и в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Еще раз поздравляю всех с победой Касым-Жомарта Кемелевича Токаева! Уверен, объединившись вокруг главы государства, мы построим новый, прогрессивный, демократический и справедливый Казахстан!" - добавил Ашимбаев.