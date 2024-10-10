Глава Сената призвал госорганы активнее работать над новыми проектами в экономике

Как он отметил, весь мир борется за инвестиции

Фото: пресс-служба Сената

Единственный способ активизировать диверсификацию экономики и обеспечить высокий уровень экономического роста - привлечение инвестиций. Для выполнения поставленных главой государства задач спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании Палаты призвал госорганы активнее работать над новыми проектами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил конкретные задачи по диверсификации экономики и обеспечению высокого уровня экономического роста. В этой связи в стране ведется системная работа. Поскольку привлечение инвестиций является важным условием реализации этой задачи. В целом, серьезная конкуренция за инвестиции сегодня идет не только в Казахстане, но и во всем мире. Поэтому для инвесторов в стране важно обеспечить благоприятный инвестиционный климат», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Акцентируя внимание на важности привлечения инвестиций из Государства Катар в рамках рассмотренного сенаторами закона, спикер палаты отметил, что в ближайшее время в национальную экономику должны быть вложены значительные средства, что придаст новый импульс развитию страны.

«В рамках рассмотренного сегодня сенаторами Соглашения инвесторам будут предоставлены льготы по ряду направлений в соответствии с нормами национального законодательства. Правительство будет контролировать данный процесс. Надеемся, что Соглашение и поступающие инвестиции будут способствовать развитию нашей страны, повышению благосостояния населения и подъему нашей экономики на новый уровень», - сказал Маулен Ашимбаев.

Отметим, сегодня на заседании Сената депутаты Палаты рассмотрели и одобрили Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях».