Глава Сената высказался об исключении Назарбаева из авторства гимна

Спикер Сената Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов, высказался о перспективе исключения экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из авторства гимна, когда Парламент приступит к рассмотрению проекта закона «Об авторском праве», передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На этот вопрос (исключение экс-президента Нурсултана Назарбаева из авторства гимна – прим. автора) коллеги не раз отвечали. Наверное, это не самый актуальный вопрос, которым сейчас должны заниматься депутаты. Есть много целей, связанных с реформами (...) Мы должны благополучно перезимовать», - сказал Ашимбаев.