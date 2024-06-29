Глава СКР Бастрыкин предложил вернуть в РФ смертную казнь

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Он выразил мнение, что для отмены моратория не обязательно менять конституцию, достаточно указа президента, передает Kazpravda.kz

Фото: Sergei Guneyev/SPUTNIK/AFP/Getty Images

По словам Александра Бастрыкина, в некоторых случаях нужно применять смертную казнь. В качестве примера он привел теракт в «Крокус сити холле», в результате которого погибли 144 человека, сообщает Дойче Велле.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь в стране.

«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», - сказал он на пленарном заседании Международного петербургского юридического форума в пятницу, 28 июня.

В качестве примера Бастрыкин привел теракт в подмосковном «Крокус сити холле».

«Теракт в "Крокус сити холле", 144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки», - сказал он.

«Вот здесь, мне кажется, надо к этому вопросу вернуться. Я сторонник смертной казни, хотя я говорю о гуманизме. Я думаю, будет очень гуманно, когда маньяк убил 70-80-100 человек - и он приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу», - добавил Бастрыкин.

Глава СКР выразил мнение, что для отмены моратория не обязательно менять конституцию, достаточно указа президента.

«Мне сказали некоторые грамотные, квалифицированные юристы, что надо менять конституцию, что надо проводить референдум, а я полагаю, что надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь», - сказал Бастрыкин.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что убежден в недопустимости возвращения смертной казни в рамках действующей конституции.

#Россия #отмена #смертная казнь #Александр Бастрыкин

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