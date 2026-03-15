Глава Высшего избирательного совета Турции: мы заметили высокий интерес населения на избирательных участках

Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер посетил избирательный участок №149 в Астане и высказал мнение о проходящем в Казахстане референдуме по новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz

Прежде всего Ахмет Йенер передал приветствие народу Казахстана и поздравил с праздником Амал, который совпал с началом празднования Наурыза.

«Прежде всего хочу передать привет народу Казахстана. В связи с Амал - днем, который считается началом Наурыза, хочу передать теплые приветствия и от турецкого народа. Сегодня в Казахстане важный день - проходит референдум по Конституции», — сказал он.

Он также подчеркнул высокую активность граждан на посещённых им избирательных участках. По его словам, процесс голосования проходит организованно, а сотрудники участков хорошо подготовлены.

«На тех избирательных участках, которые мы посетили, мы заметили высокий интерес со стороны граждан. Отношение сотрудников участков к нам было очень хорошим. Это показывает, что Центральная избирательная комиссия Казахстана качественно подготовила около 70 тысяч работников участков. В этой связи хочу выразить благодарность председателю ЦИК Нурлану Абдирову и его коллегам», — сказал он.

Ахмет Йенер отметил, что на избирательных участках также работают наблюдатели, что является важным признаком демократии.

«В настоящее время мы видим, что голосование проходит открыто и спокойно. По имеющейся у нас информации, на данный момент уровень участия избирателей составляет около 40 процентов. Это означает, что к концу дня показатель может превысить 70–75 процентов», — добавил он.

Председатель Высшего избирательного совета Турции также сравнил избирательные системы Казахстана и Турции, отметив, что во многом они схожи.

«Избирательная система каждой страны формируется с учётом её особенностей. Однако в целом около 70 процентов избирательной практики в наших странах схожи. Например, здесь для людей с ограниченными возможностями предусмотрена возможность проголосовать на дому после определённого времени. В Турции действует аналогичная практика - используются мобильные урны для голосования. Кроме того, специальные трафареты для граждан с нарушениями зрения применяются в обеих странах», — сказал Ахмет Йенер.

По его словам, некоторые технические различия существуют лишь в системе регистрации избирателей. Это нормальное явление, связанное с особенностями законодательства каждой страны.

Ахмет Йенер выразил уверенность, что результаты референдума будут полезны для народа Казахстана и развития демократических процессов в стране.

