Главбух энергокомпании осуждена за хищение из бюджета в Жамбылской области

Сотрудницу КГП на ПХВ "Кулан-Энерго Жылу" акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области приговорили к трем годам ограничения свободы за хищение бюджетных средств, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру района.

Фото пресс-службы прокуратуры Жамбылской области

Факт хищения главным бухгалтером 7 млн тенге был выявлен в ходе анализа деятельности компании по расходованию бюджетных средств.

Выяснилось, что главный бухгалтер предприятия платежными поручениями перечисляла на свои карточные счета бюджетные средства предприятия под видом покупки товаров, профессиональных, научных и технических услуг.

«По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Дело было передано для проведения досудебного расследования в Департамент экономических расследований по Жамбылской области и далее - в суд», – рассказали в облпрокуратуре.

Приговором районного суда главный бухгалтер предприятия признана виновной в совершении уголовного правонарушения. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года, а также лишение права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях на 3 года.

Незаконно перечисленные деньги возвращены государству в полном объеме, добавили в ведомстве.