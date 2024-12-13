Главе государства показали школу имени Кемеля Токаева в Уштобе

Президент посетил среднюю школу имени Кемеля Токаева, расположенную в Уштобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Директор школы Ляззат Испанова рассказала Касым-Жомарту Токаеву о достижениях учащихся.

Затем он ознакомился с открытым в 1997 году музеем Кемеля Токаева, в котором представлены его личные вещи, фотографии, документы и книги.

Президенту продемонстрировали интеллектуальную игру, посвященную жизни и творчеству писателя, а также небольшую постановку по мотивам его повестей.

Главе государства также рассказали о результатах деятельности Благотворительного фонда имени Кемеля Токаева, который был учрежден 15 лет назад.