Главная цель – заинтересовать ученика

Гимназия построена в рамках национального проекта «Комфортная школа». В современном кабинете биологии есть все, чтобы всесторонне изу­чать предмет, превращая урок в «живую» книгу природы. Не случайно ученики Альбины Злыдаревой очень любят бывать в Ботаническом саду Алматы, особенно весной.

– Прежде всего надо привить ученикам любовь к природе и всему живому, что нас окружает. Поэтому мы обязательно оборудуем в нашей школе живой уголок и небольшой зимний сад. Ухаживая за животными и растениями, дети учатся любви к братьям меньшим, бережному отношению к окружающему миру и трудолюбию, – считает педагог.

Как оказалось, основным предметом в ее дипломе значилась химия, но однажды, заменив учителя по биологии, она поняла, что этот предмет ей нравится больше.

– Химия тоже интересна, но биология раскрывает тайны окружающего мира, рассказывает о живых организмах – от крошечных бактерий до человека, от мхов до огромных деревьев. Когда ученики проводят экс­перименты, видят микроорганизмы под микроскопом, это вызывает у них практический интерес. Кстати, потом слова «мойте чаще руки» они воспринимают уже по-другому, – смеется Альбина Мазгутовна. – Биология дает как теоретические знания, так и практические навыки. Уроки помогают лучше понять строение и работу нашего организма, основы здорового питания, ухода за растениями и животными. Дети часто говорят, что полученные знания позволяют им осознать важность здоровья и применяются ими в дальнейшей жизни. Ради этого стоит работать!

Не менее важно, что современное лабораторное оборудование стимулирует желание детей учиться, заниматься научными исследованиями. По словам учителя, урок всегда можно провести вне класса, и он все равно будет интересным. Так, ученики с удовольствием посещают анатомический музей в Казахском национальном медицинском университете им. С. Д. Асфендиярова, налажено сотрудничество с кафед­рой биологической безопаснос­ти Казахского национального аграрного исследовательского университета.

Для многих школьников био­логия открывает двери в будущие профессии, связанные с медициной, экологией, биотехнологиями или генетикой. А комфортную школу отличает и то, что здесь у детей формируется широкий набор компетенций: самостоятельный поиск информации, умение анализировать ее, формирование критического мышления.

Альбина Мазгутовна говорит о междисциплинарных связях, которые переросли в такие научные направления, как био­медицина, биофизика, биотехнологии. С этими понятиями ученики предметно знакомятся в рамках Недели открытых уроков, когда проходят интегрированные занятия по химии, биологии, географии. На них одна тема должна рассматриваться с разных точек зрения, но в целом получается единая картина науки о жизни, что вызывает большой интерес у учеников.

В этой комфортной школе работает научное общество «Жас ғалым», объединяющее пытливых и талантливых ребят, которые стремятся к знаниям, выходящим за рамки школьной программы. Так, благодаря сочетанию науки, практики и связи с жизнью биология вызывает желание узнавать больше об окружающем мире.

К научным проектам педагог начинает привлекать учеников с 9-го класса, потому что темы весьма серьезные. Им необходимо разрабатывать, реализовывать и презентовать проекты, работать с реальными задачами и проблемами. И у ее школьников уже есть результаты на международном уровне. Так, два года назад ее бывшие ученицы Алина Нуркеева и Алима Абитаева стали двукратными призерами республиканских конкурсов «Дарын». Кроме того, Алима Абитаева – золотой призер Международного конкурса научных проектов INOPA 2023 в Малайзии.

Сейчас Алина Нуркеева – студентка КазНАИУ, и она продолжает работать над проектом «Патогистологическое исследование рака молочной железы собак». Под руководством профессора кафедры биологической безопасности Асем Ибажановой она разработала новую методику, которая позволяет уменьшить размер опухоли, что дает отличный иммунный ответ на химиотерапию у животных. Будучи студенткой второго курса университета, она написала еще два проекта, что позволяет ей в скором времени поехать на международную стажировку в Европу как одной из лучших учащихся вуза.

– Наши дети демонстрируют отличные знания, широкий кругозор, их поддерживают родители. Но самое главное, что ученики выбирают будущие профессии, где необходимы знания по химии и биологии. Наиболее целеустремленные и трудолюбивые ребята идут в медицинский вуз, – делится успехами своих подопечных педагог.

По ее словам, ученик начинает проявлять интерес к научным проектам, когда он серь­езно увлекается предметом. При этом надо подать им идеи для проектов, помочь в поиске практических тем для исследований, внушить уверенность в собственных силах. К примеру, ученица Залина Ракымбек говорит, что ее увлечение биологией началось с 8-го класса, когда у них стала преподавать Альбина Мазгутовна.

– Она очень интересно объясняет все темы. Благодаря своему любимому учителю я заинтересовалась анатомией человека, начала углубленно изучать сопутствующие темы по зоологии, – говорит Залина.

Вместе с наставником они разрабатывают научный проект «Влияние отечественных пробиотических препаратов на повышение продуктивности форели». Исследование началось с поиска литературы, анализа, составления таблиц, диаграмм. Проект завоевал первое место на республиканском конкурсе научных проектов. На вопрос, определилась ли она с будущей профессией, девочка ответила, что мечтает стать хирургом.

– Альбина Мазгутовна, как вы оцениваете позицию некоторых педагогов, которые полагают, что сегодня ученики своенравные и с ними сложно работать? – интересуюсь я.

– Конечно, время другое, и дети тоже другие, потому что изменилась наша жизнь, сейчас другая социальная обстановка. И мы не можем упрекать в этом школьников. Тут, на мой взгляд, все зависит от учителя. Если он сам не может увлечь ученика своим предметом, что вы тогда хотите от детей? Учитель должен постоян­но самосовершенствоваться. Чтобы быть интересным ученикам, он учится всю жизнь. Сегодня детям доступна любая информация, и поэтому педагогу надо идти в ногу со временем, – рассуждает Альбина Мазгутовна.

В подтверждение этих слов педагог сообщила, что в сентябре текущего года была на курсах повышения квалификации в Сингапуре. Акцент был сделан на повышение функциональной грамотности учителей, методике РISА (международная система оценивания знаний учащихся). До конца учебного года сессии продолжаются в онлайн-формате и посвящены формированию задач.

По ее словам, в последнее время все чаще слышатся предложения учителей о пересмотре школьной программы биологии в пользу практических знаний. И это правильно, считает наша героиня, потому что ученик должен хорошо разбираться во всех явлениях природы, уметь выполнять эксперименты. Мало просто прочитать, надо, чтобы он смог все увидеть, прощупать, прочувствовать. Сегодня учитель-новатор не только передает знания, но и воспитывает в учениках любознательность, раскрывает их потенциал и помогает определиться с будущей профессией.