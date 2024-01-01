Главное – душевное тепло

Общество
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Елена Ульянкина

Волонтеры Карагандинской области поддержали акцию «Новый год – время добра».

фото волонтерских организаций

Под Новый год каждый из нас начинает верить в чудеса и ждет подарки. В Карагандинской области набирает обороты благотво­рительная акция «Новый год – время добра». Ее уже поддержали волонтеры, предприниматели и общественники из разных городов и районов. К примеру, в городе Шахтинске в акции приняли участие активисты из ОО «Қамқор-2007» и сотрудники молодежного ресурсного центра. Они с помощью Деда Мороза и Снегурочки поздравили на дому 60 детей-инвалидов. Малышам вручили сладкие подарки, предоставленные спонсорами.

В поселке Шахан добровольцы устроили для детей с особыми потребнос­тями веселый утренник и концерт. А в поселке Новодолинский они привезли новогодние подарки десяти многодетным семьям и тем, кто воспитывает детей-инвалидов. Кроме того, 72 особенных малыша из Нуринского района в предновогодние дни получили подарки от неравнодушных людей.

Акцию «Новый год – время добра» поддержали и волонтеры Караганды. Они организовали благотворительную елку в Центре бокса им. С. Сапиева. Благодаря им попасть в сказку, где живут Дед Мороз, Снегурочка и их помощники, смогли 200 малышей из социально уязвимых семей и дети-инвалиды.

Сделали доброе дело и карагандинские студенты. Волонтерский корпус Университета им. Е. Букетова поддержал многодетную семью, вручив взрослым и детям продуктовую корзину и сладкие подарки.

Надо сказать, что активисты не ограничились концертами и подарками. Тем, кто в этом нуж­дается, они оказали посильную помощь. К примеру, в Балхаше добровольцы очис­тили от снега территорию ОО «Үлкен жүрек». А в городе Абае волонтеры из AbaiTEAM помогли по хозяйству десяткам ветеранов, тружеников тыла и одиноких пенсионеров. Для них участие, внимание и душевная теплота важнее подарков, ведь все это не купить ни за какие деньги.

#праздник #волонтеры #2024 #поздравления #Новый год

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