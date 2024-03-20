Главные темы для диалога

Новая модель общественной консолидации и укрепления общенациональных ценностей – так характеризуют эксперты тематику Атырауской речи Главы государства.

Как считает политолог ­Данияр Ашимбаев, судя по системе «сдержек и противовесов» в выступлении на курултае, Касым-Жомарт Токаев пытается собрать общест­венный менталитет в нечто целостное и направить его на курс модернизации и развития.

«То есть светскость, но без атеизма; религиозность, но без фанатизма; глобализация, но без западных ценностей; тюркскость, но без пантюркизма. Президент призвал перестать противопоставлять Алаш Орду и советский период. Это новаторский подход, который был аккуратно сбалансирован критикой советского символизма в государственном гербе. Токаев говорил о Великой победе, но не в Великой Отечест­венной, а во Второй мировой войне. Но, по сути, речь идет о том, что государство отходит от «постколониального синдрома» в оценке истории. Вместе с тем Глава государства продолжает настаивать на преемственнос­ти Казахстана по отношению к Золотой Орде, точнее к Улусу Джучи...», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

По мнению политолога Газиза Абишева, на третьем заседании Национального курултая Президент Токаев вновь расставил хирургически выверенные внешнеполитические акценты. В своем посте он высказывает мнение, что казахская государственность является одним из основных преемников Улуса Джучи, азиатской Римской империи, веками влиявшей на судьбы всего континента.

«Во многом тут замах на непрерывную политическую историю на территории современного государства, историческую преемственность, на которую никто не сможет покуситься конъюнк­турными измышлениями. Установление четкой связи с брендом Золотой Орды вкладывается в укрепление идеи суверенитета Казахстана и позволяет позиционировать его на международной арене», – делает вывод Газиз Абишев.

В своем посте в Telegram политолог отмечает, что Казахстан не намерен отказываться от всей полноты своего прошлого и должен бороться с тлетворным влия­нием радикальных идеологий. Также он не намерен забывать о прагматизме на международной арене.

Политолог Андрей Чеботарев обращает внимание на шесть основных идеологем, озвученных Президентом: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство.

«Очевидно, что речь идет о формировании новой официальной идеологии, основу которой составят данные ценности. Возможно, что будет разработана и принята соответствующая доктрина или концепция, в которой каждая из этих ценностей найдет свое максимальное отражение. Кроме того, они будут использованы в воспитательном процессе школьников, работе со студенческой молодежью и военнослужащими», – делится мнением эксперт.

Он также подчеркивает, что внешняя политика Казахстана, основанная на принципах многовекторности и прагматизма, является одним из ключевых факторов поддержания государственной независимости. Особенно это актуально, как отмечает Андрей Чеботарев, в современных условиях политико-экономического противостоя­ния ведущих акторов мировой политики.

Поэтому приверженность конструктивному диалогу и всесторонней дипломатиии в рамках взаимодействия Казахстана с зарубежными странами и меж­дународными организациями является незыблемой.

«Использование же своевременной и качественной аналитики позволит осуществлять внешнеполитическую деятельность страны максимально эффективно», – резюмирует политолог.

Главный эксперт КИСИ при Президенте РК Гулназ Касимова в своей публикации особый акцент делает на такой базовой ценности, как солидарность, которая должна стать одним их ключевых элементов социальной координации и поддержки для казахстанцев. Примером ее проявления она считает волонтерское движение, приводя как аргумент статистику: в Казах­стане в волонтерское движение вовлечены не менее 240 тыс. человек.

Ее коллега Айдана Акесина, главный эксперт Отдела стратегического анализа КИСИ, символом консолидации называет и сам институт Национального курултая, который, по ее мнению, является данью национальным традициям и стимулирует общест­венный диалог сегодня, способствуя укреплению плюрализма в обществе.

«Национальный курултай является продолжением традиций степной демократии, интегрированных в современный процесс общественного развития. Исконно курултаи были своеобразным органом народного представительства. По данным историков, в прошлом курултаи имели важное политическое и ритуальное значение – представители племен собирались по военно-политическим вопросам, по вопросу избрания хана, разделения власти и многим другим. Таким образом, по своей природе курултай как формат взаимодействия являлся формой представительной демократии, – пишет она. – Национальный курултай сегодня – многослойная платформа, где в основе лежат общественно-политические и социально-гуманитарные направления сотрудничества. Это подразумевает, что развитие науки, культуры, сферы защиты прав человека должны стать приоритетом для работы курултая. Основными результатами заседаний Национального курултая будут являться конкретные предложения по укреплению общественной консолидации одновременно с расширением плюрализма».

Как отметил в посте на Face­book политолог Эдуард Полетаев, наверное, нет такой социальной или возрастной группы населения, интересы и перспективы которой не попали бы в поле зрения Национального курултая.

«Как всем известно, самое главное в нашей жизни – это здоровье. Власти понимают неизбежную ценность для членов общества здоровья не только физического, но и психического. Так, Глава государства затронул проблему лудомании в стране – психи­ческого расстройства, в основе которого лежит патологическое влечение к азартным играм, – комментирует эксперт. – Забота о здоровье нации отразилась также в том, что Глава государства предложил максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям».

Особую важность политолог придает тому факту, что Касым-Жомарт Токаев рассматривает здоровье в контексте гуманис­тических традиций наряду с политическими, экономическими и культурными ценностями общества.

«Здоровье – неотъемлемый показатель благосостояния общест­ва. Кроме того, система должна поставить население перед необходимостью изменить свое отношение к здоровью, взяв на себя за него большую ответственность, что должно выражаться не только в соответствующих поведенческих практиках, но и в контроле со стороны закона», – считает Эдуард Полетаев.