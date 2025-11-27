Суд назначил ей штраф в размере около 200 тысяч тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы руководитель благотворительного фонда привлекла 15-летнего подростка к публичному сбору денег на городском рынке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Верховного суда.

Юноша настойчиво призывал граждан делать пожертвования, создавая шум и нарушая общественный порядок. По данному факту в отношении директора фонда было составлено административное производство по части 1 статьи 128 КоАП РК.

На судебном заседании руководитель фонда признала вину. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы, учитывая характер правонарушения, данные о личности виновной и отсутствие отягчающих обстоятельств, признал её виновной и назначил штраф в размере более 196 тысяч тенге.