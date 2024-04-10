Главу государства с праздником Ораза айт поздравили лидеры зарубежных стран

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: kazpravda.kz

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от имени турецкого народа и от себя лично пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья и счастья, а дружественному и братскому народу Казахстана – благополучия и процветания.

«Пусть священный праздник, который напоминает нам о ценностях единства, солидарности и братства, принесет мир и благополучие исламскому миру и всему человечеству», – отмечается в телеграмме президента Турции.

Свои теплые пожелания главе нашего государства и братскому народу Казахстана направил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«То, что взаимное единство наших дружественных народов, которые почитают единые культурные и духовные ценности, в последние годы все более крепнет, несомненно, созвучно чистым ценностям священного месяца Рамазан и Ораза айта, направленным на возвышение мира, спокойствия и взаимной дружбы», – говорится в телеграмме.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем поздравлении пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здравия, а народу Казахстана – мира и развития.

«Пусть этот духовный праздник, олицетворяющий крепость веры, терпение и единство, приумножит нашим народам согласие и благополучие», – написал лидер Кыргызстана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с удовлетворением отметил высокий уровень дружественных отношений.

«Уверен, что высокие нравственные ценности и созидательные традиции этого священного для всех стран исламского мира праздника и впредь будут служить укреплению незыблемых связей между нашими народами», – говорится в поздравительной телеграмме таджикского лидера.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил наилучшие пожелания по случаю священного праздника Ораза айт.

«Искренне убежден, что этот праздник, испокон веков являющийся символом высоких духовных ценностей – гуманизма, благотворительности, добросердечия и нравственной чистоты, будет и впредь способствовать укреплению взаимопонимания, солидарности и мира среди всей мусульманской уммы», – отметил президент Туркменистана.

Главу государства Касым-Жомарта Токаева также поздравили президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, король Иордании Абдалла II, король Марокко Мухаммед VI, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, эмир Государства Кувейт шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, султан Омана Хайсам бен Тарик, президент Ирака Абдул Латиф Рашид, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,  раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха и другие.

Письма и телеграммы в адрес лидера Казахстана продолжают поступать.

#президент #Ораза айт #поздравления

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