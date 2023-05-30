Главу отдела и следователя ДП Шымкента подозревают в получении взятки

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"Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору от жительницы мегаполиса в размере 500 тыс. тенге за избрание в отношении ее супруга меры пресечения, не связанной с арестом. Подозреваемые вину в совершении преступлений признали, в содеянном раскаялись", - проинформировали в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в Антикоре.