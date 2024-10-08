Главы парламентов Казахстана и Венгрии подписали соглашение о сотрудничестве

Международное сотрудничество , Мажилис
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По приглашению председателя Государственного Собрания Венгрии Ласло Кевера группа депутатов во главе со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым посетила Венгрию с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: пресс-служба Мажилиса

В Будапеште депутаты встретились с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и председателем Государственного Собрания Венгрии Ласло Кевером, а также провели встречу с жителями города Карцаг.

На встрече с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком обсуждался широкий круг вопросов дружбы и сотрудничества между двумя
странами. Председатель Мажилиса отметил, что с особым энтузиазмом посещает братскую для Казахстана Венгрию и передал Тамашу Шуйоку теплые приветствия от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Развитие сотрудничества с Венгрией – одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана. Со времени установления дипломатических отношений между нашими странами казахстанско-венгерское сотрудничество достигло уровня стратегического партнерства, которому в этом году исполняется 10 лет. Несомненно, это результат взаимных усилий лидеров наших стран», – сказал спикер Мажилиса.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Председатель Мажилиса рассказал о масштабных реформах, которые реализуются в Казахстане по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева. В их числе прошедший 6 октября общенациональный референдум.

«В стране формируется новая политическая культура. Ее суть в том, что все важные решения выносятся на обсуждение общества и принимаются вместе с народом. Этот принцип Касым-Жомарт Токаев реализует с первых дней своего президентства. На днях в нашей стране прошел общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции. Принятие решения по этому судьбоносному для будущего страны вопросу глава государства предоставил на волю народа. 6 октября подавляющее большинство населения Казахстана поддержало инициативу президента. Мы знаем, что Венгрия имеет большой опыт в области атомной промышленности. Наши страны ведут совместную подготовку кадров в этой сфере, и мы считаем целесообразным усилить эту работу», – сказал Ерлан Кошанов.

Далее спикер Мажилиса встретился с председателем Венгерского государственного собрания Ласло Кевером. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы межпарламентских отношений.

«Для нас Венгрия – надежный друг, братское государство и стратегический партнер. Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества. Мы знаем, что это желание взаимно. В наших законодательных органах активно работают межпарламентские группы дружбы. Мы тесно взаимодействуем и в многостороннем формате в рамках международных организаций. Призываю к дальнейшему наращиванию нашего партнерства», – сказал председатель Мажилиса.

Также глава казахстанской делегации проинформировал венгерских коллег о текущей законотворческой деятельности Мажилиса.

В завершение встречи главы парламентов двух стран подписали Соглашение о сотрудничестве между Мажилисом Парламента
Республики Казахстан и Государственным Собранием Венгрии. Кроме того, Ерлан Кошанов пригласил своего коллегу Ласло Кевера посетить Казахстан с официальным визитом.

Члены делегации возложили цветы к памятнику Абая Кунанбаева, расположенному на улице Астана в Будапеште, а также встретились с казахстанскими студентами, проживающими в Венгрии.

Официальный визит депутатов Мажилиса продолжился на следующий день в городе Карцаг. Там Ерлан Кошанов провел встречу с местными жителями – потомками кипчаков.

«Мы всегда относимся к вам как к братьям по духу и по крови. И казахи, и венгры – наследники древних гуннов, тюрок, кипчаков, населявших Великие степи Евразии. Нас связывают не только наши генетические корни, но и общая славная история двух народов, наши нерушимые традиции. В XXI веке укрепляются связи между братскими тюркскими народами, в том числе и казахско-венгерское сотрудничество. Эта тенденция нас радует. Как парламентарии, мы будем всячески содействовать сближению наших стран и народов», - сказал спикер Мажилиса.

В рамках визита члены делегации приняли участие в открытии скульптуры «Домбра» в городе Карцаг, установленный в знак культурной близости и незыблемой дружбы двух народов, и посетили культурно-исторические объекты кыпчаков.

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