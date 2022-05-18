Международное сотрудничество , Правительство , Экономика , Россия
Главы правительств Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества
В среду, 18 мая, Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В ходе беседы главы Правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия.
Алихан Смаилов и Михаил Мишустин отметили готовность углубления стратегического партнерства по ключевым экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.