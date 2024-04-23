Главы управлений образования будут персонально отвечать за организацию летнего отдыха детей

В этом летнем сезоне для школьников Казахстана подготовлено 10 630 лагерей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей «Лето - 2024» обсудили на аппаратном совещании Министерства просвещения РК совместно с региональными управлениями образования, подведомственными организациями и методическими кабинетами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвет.

Как сообщается, Министерством просвещения совместно с МВД, МЗ, МЧС, МКИ, МТС, МНВО, МТЗСН и МЭПР принят план мероприятий, включающий законодательные нормы, программы, а также мониторинг и контроль.

Впервые в этом году разработаны единые требования к каждому виду лагерей, привлечены к работе волонтеры и педагоги допобразования, создан республиканский мониторинг приемки лагерей и проведения инструктажа.

Кроме того, направлен реестр детских оздоровительных центров, утвержденных уполномоченными госорганами.

«Важно сформировать культуру проведения летнего отдыха, не забывая о главном приоритете — безопасности детей. Именно поэтому, коллеги, необходимо усилить работу, взяв на строгий контроль меры по защите детей. Вам направлены соответствующие методические инструменты и алгоритмы. Персональную ответственность за организацию летнего отдыха детей возлагаю на руководителей управления образования», — подчеркнул министр просвещения Гани Бейсембаев.

Всего в текущем летнем сезоне планируется охватить отдыхом 3,1 млн школьников или 88,2%. Для них подготовлено 10 630 лагерей.