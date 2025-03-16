Глобализация сменяется регионализацией: эксперт об итогах Национального курултая в Бурабае

Ключевые месседжи из недавнего выступления президента Касым-Жомарта Токаева обозначил директор «Института прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев, сообщает Kazpravda.kz
По словам политолога, глава государства акцентировал внимание общественности на масштабных реформах, нацеленных на кардинальное обновление страны.
Выступая на четвертом заседании Национального курултая, президент упомянул о том, что необходимо переосмыслить стратегию развития страны для решения отдельных проблемных вопросов. Вместе с тем, в его речи прозвучал мощный призыв к консолидации, конструктивизму, выраженный в единстве и сплочённости нации.
«Сегодня становится очевидным, что глобализация сменяется регионализацией и постепенно формируются новые тренды. Мы должны четко понимать, что судьба нашей страны в наших руках. Президент продемонстрировал, что прекрасно слышит те критические отзывы, в том числе в отношении налоговой реформы и высказал четкую позицию касательно дифференционной ставке НДС. Это позволит выработать справедливые подходы налоговой политике и предупредить разного рода схемы уклонения от налогов. Что касается самоопределения и идентичности, то ранее некоторые эксперты выразили обеспокоенность по поводу распространения разного рода деструктивных течений в нашей стране. Соответственно, важно не путать самоидентификацию с глобальными тенденциями. В ответ на это глава государства четко высказался о том, насколько важно сохранять многовековое историко-культурное наследие казахского народа в условиях цифровой трансформации и не терять связь с предыдущими поколениями», – пояснил он.
Также Талгат Калиев добавил, что в числе президентских инициатив для молодежи можно выделить важность инвестиций в образование.
«Перед уполномоченными органами была поставлена задача усилить меры по борьбе с наркоманией, а также другими пагубными влияниями в молодежной среде. Вместе с тем предложены варианты организации различных форм досуга для школьников и студентов, в том числе строительство стадионов, модернизация учебных заведений в разных регионах страны, включая отдаленные сельские местности. Конечно, стоит уделить особое внимание коммерциализации футбола. Неоднократно высказывалось мнение о том, что все спортивные клубы существуют за счет бюджетного финансирования. В этой связи необходимо привлекать бизнес и реализовывать коммерческие проекты, чтобы снять финансовую нагрузку», – прокомментировал эксперт.
Спикер считает, что курултай – уникальный формат консультативно-совещательного органа которая служит каналом обратной связи. По сложившейся традиции для его проведения выбираются места, имеющие в некоторой степени сакральное значение для казахского народа.Участники мероприятия также рассмотрели проблемные вопросы самого разного характера, касающихся экономических перспектив, туризма и государственной идеологии.
«Курултай проходит не как рядовое совещание, а в форме диалога и обмена мнениями. Президент может напрямую взаимодействовать с представителями регионов, разных социальных и возрастных групп и экспертным сообществом. Политические решения, принятые на курултае, могут играть ключевую роль в создании условий для устойчивого развития, что особенно заметно в условиях глобальных экономических кризисов. Так, по итогам прошлого заседания было внесено десять законов, девять из которых уже приняты. Данные поручения получают фундаментальное оформление. Они скорее всего отражаются не в оперативном управлении экономикой или решении ситуативных вопросов, а напрямую влияют на долгосрочную перспективу в определении стержневых направлений социальной динамики», – утверждает Талгат Калиев.
Подытожив политолог подчеркнул, что заседание национального курултая – платформа, которая может способствовать формированию нового политического консенсуса, сочетающего в себе глобальные и региональные интересы.