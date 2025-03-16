Глобализация сменяется регионализацией: эксперт об итогах Национального курултая в Бурабае

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Дана Аменова
корреспондент

Ключевые месседжи из недавнего выступления президента Касым-Жомарта Токаева обозначил директор «Института прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам политолога, глава государства акцентировал внимание общественности на масштабных реформах, нацеленных на кардинальное обновление страны.

Выступая на четвертом заседании Национального курултая, президент упомянул о том, что необходимо переосмыслить стратегию развития страны для решения отдельных проблемных вопросов. Вместе с тем, в его речи прозвучал мощный призыв к консолидации, конструктивизму, выраженный в единстве и сплочённости нации.

«Сегодня становится очевидным, что глобализация сменяется регионализацией и постепенно формируются новые тренды. Мы должны четко понимать, что судьба нашей страны в наших руках. Президент продемонстрировал, что прекрасно слышит те критические отзывы, в том числе в отношении налоговой реформы и высказал четкую позицию касательно дифференционной ставке НДС. Это позволит выработать справедливые подходы налоговой политике и предупредить разного рода схемы уклонения от налогов. Что касается самоопределения и идентичности, то ранее некоторые эксперты выразили обеспокоенность по поводу распространения разного рода деструктивных течений в нашей стране. Соответственно, важно не путать самоидентификацию с глобальными тенденциями. В ответ на это глава государства четко высказался о том, насколько важно сохранять многовековое историко-культурное наследие казахского народа в условиях цифровой трансформации и не терять связь с предыдущими поколениями», – пояснил он.

Также Талгат Калиев добавил, что в числе президентских инициатив для молодежи можно выделить важность инвестиций в образование.

«Перед уполномоченными органами была поставлена задача усилить меры по борьбе с наркоманией, а также другими пагубными влияниями в молодежной среде. Вместе с тем предложены варианты организации различных форм досуга для школьников и студентов, в том числе строительство стадионов, модернизация учебных заведений в разных регионах страны, включая отдаленные сельские местности. Конечно, стоит уделить особое внимание коммерциализации футбола. Неоднократно высказывалось мнение о том, что все спортивные клубы существуют за счет бюджетного финансирования. В этой связи необходимо привлекать бизнес и реализовывать коммерческие проекты, чтобы снять финансовую нагрузку», – прокомментировал эксперт.

Спикер считает, что курултай – уникальный формат консультативно-совещательного органа которая служит каналом обратной связи. По сложившейся традиции для его проведения выбираются места, имеющие в некоторой степени сакральное значение для казахского народа.Участники мероприятия также рассмотрели проблемные вопросы самого разного характера, касающихся экономических перспектив, туризма и государственной идеологии.

«Курултай проходит не как рядовое совещание, а в форме диалога и обмена мнениями. Президент может напрямую взаимодействовать с представителями регионов, разных социальных и возрастных групп и экспертным сообществом. Политические решения, принятые на курултае, могут играть ключевую роль в создании условий для устойчивого развития, что особенно заметно в условиях глобальных экономических кризисов. Так, по итогам прошлого заседания было внесено десять законов, девять из которых уже приняты. Данные поручения получают фундаментальное оформление. Они скорее всего отражаются не в оперативном управлении экономикой или решении ситуативных вопросов, а напрямую влияют на долгосрочную перспективу в определении стержневых направлений социальной динамики», – утверждает Талгат Калиев.

Подытожив политолог подчеркнул, что заседание национального курултая – платформа, которая может способствовать формированию нового политического консенсуса, сочетающего в себе глобальные и региональные интересы.

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