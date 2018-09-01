Ученые из Университета штата Вашингтон в ходе исследования установили, что глобальное потепление может породить полчища голодных насекомых-вредителей. По их данным, при самом благоприятном стечении обстоятельств потери урожая составят 213 миллионов тонн. Об этом сообщает журнал Scince, передает Life.ru.
Из-за потепления ускорится скорость обмена веществ у насекомых, они станут быстрее размножаться. По мнению ученых, под угрозой окажутся урожаи риса, кукурузы и пшеницы.
Погодные изменения породят засухи, поменяются границы регионов, где климатические условия позволяют выращивать различные культуры.
Ученые пришли к выводу, что каждый дополнительный градус приведет к потерям урожая на 10-25%. По мнению экспертов, для сохранения культур необходимо использовать ГМО и пестициды, однако и это не поможет до конца, так как насекомые все равно окажутся в "выигрыше".
