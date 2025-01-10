Более 3 миллионов человек получили лечение в больницах РК за год

По итогам 2024 года 3,4 млн жителей получили стационарное лечение в больницах страны, из них 1 млн пациентов пролечены в рамках гарантированного объема, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В своем Послании глава государства акцентировал внимание на формировании Единого пакета медицинской помощи.

Он должен обеспечить принцип справедливого доступа всех слоев населения к услугам здравоохранения, и в то же время сбалансирован с точки зрения возможностей и обязательств бюджета.

Гарантированный государством пакет медицинской помощи (ГОБМП) включает в себя весь спектр медицинских услуг, необходимых для оказания первичной, амбулаторной и стационарной помощи гражданам, независимо от их статуса в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Он обеспечивает доступ к медицинским услугам и лекарствам в случае заболеваний, травм или других заболеваний, требующих медицинского вмешательства.

По данным Минздрава, по итогам 2024 года 3,4 млн. жителей получили стационарное лечение в больницах страны, из них 1 млн. пациентов пролечены в рамках гарантированного объема.

К основным медицинским услугам, включаемым в ГОБМП, относятся:

Первичная медицинская помощь: консультации врачей общей практики, педиатров, лечение на уровне амбулаторных учреждений, вакцинация.

Скорая медицинская помощь и санитарная авиация: экстренная медицинская помощь в случае аварий, травм, острых состояний.

Амбулаторно-поликлиническое лечение: диагностика, консультации специалистов, лабораторные исследования, диагностика и лечение хронических заболеваний.

Стационарное лечение: госпитализация, хирургические вмешательства, высокотехнологичные дорогостоящие операции, лечение в условиях стационара по медицинским показаниям.

Лекарственное обеспечение: предоставление необходимых лекарств в рамках утвержденного перечня для лечения хронических заболеваний и экстренных состояний.

Профилактика заболеваний: вакцинация, скрининговые программы, диспансеризация.

С 2026 года планируется сделать бесплатной консультативно-диагностическую помощь при подозрении на 13 социально значимых заболеваний, таким образом наши граждане смогут бесплатно пройти диагностику, своевременно выявить патологии, что позволит улучшить здоровье граждан и снизить уровень инвалидизации среди больных с хроническими заболеваниями.