Большая стройка

Баянаул входит в топ-10 турис­тических локаций Казахстана. Эта местность славится необычными скалами с уникальным рельефом и красивейшими озерами. Исторически сложилось, что главной точкой притяжения стал Жасыбай – здесь с советских времен расположено большинство баз отдыха. И хотя местная инфраструктура явно не выдерживает критики, каждое лето десятки тысяч туристов – чаще из Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской областей и из России – приезжают на Жасыбай. Знатоки же утверждают, что самое красивое озеро Баянаула – Торайгыр. Справедливости ради стоит сказать, что за последние лет пять совместными усилиями нацпарка, местных исполнительных органов, турфирм и жителей района удалось привлечь больше приезжих именно на Торайгыр – здесь появились дома отдыха, региональные ученые развивают археологические достопримечательности, гиды облюбовали эту локацию для фотосессий. Но все же на классическом пляже Жасыбая летом яблоку негде упасть, а на базах близ главного озера не хватает свободных номеров, хотя даже простейшая ночевка стоит здесь недешево.

Еще в 2022 году «Казахстанская правда» писала о том, что в Баян­ауле ждут рекордного наплыва туристов – 120 тыс. человек, что почти вдове больше постковидного 2021-го. И вот уже по итогам 2024-го власти отчитались о том, что территорию Баянаульского государственного национального природного парка посетила 161 тыс. отдыхающих. Нынешним летом туристов будет еще больше, их готовы принять 54 дома отдыха (к слову, лишь восемь из них работают круглый год), которые приступили к подготовке, чтобы встретить гостей во всеоружии.

Но большая работа ждет не только предпринимателей. Регио­нальные власти задумали в этом году придать новый туристический импульс озеру Сабындыколь, на берегу которого, кстати, стоит сам поселок Баянаул – райцентр. Три инфраструктурных проекта должны сделать эти планы реальностью.

Первый из них – это строительство в Баянауле современного визит-центра с мультимедийным музеем, на что выделено порядка 950 млн тенге. В феврале определили подрядчика – ТОО «СМУ-Астана LTD», которому за 10 месяцев предстоит реализовать этот проект.

К работам уже приступили: огородили территорию, техника занимается планировкой участка площадью более гектара. Сам же одноэтажный визит-центр займет 740 квадратных метров.

Дизайн проекта адаптирован под ландшафт Баянаула: в фасад будут встроены искусственные валуны, имитирующие настоящие камни. Внутри обустроят комнату-трансформер: библиотечная зона сможет стать залом для коворкинга, презентаций, семинаров и конференций. В другом крыле разместят мультимедийный музей. В его центре установят большой интерактивный стол с дополненной реальностью, которую можно увидеть через специальное приложение на телефоне. Предполагается, что это будет трехмерная компьютерная графика гор Баянаула с указанием достопримечательностей – скал, гротов, могил, раскопок. Здесь же будет экран с видами окрестнос­тей и историческими фактами.

Кроме того, в визит-центре предусмотрены кофейня, комната матери и ребенка, намазхана, а за зданием – детская площадка с зоной отдыха.

А вот второй проект благоус­тройства, возможно, порадует баянаульцев и гостей края уже этим летом. Речь идет о смотровой площадке, которую построят в селе Баянаул – при въезде на пляжную зону озера Сабындыколь. Здесь не требуется возведения капитальных строений, поэтому на работу по договору отводится всего четыре месяца, но подрядная организация ТОО «Монолит-Дизайн-2030» обещает закончить все чуть быстрее. Финансирование проекта – более 116 млн тенге.

Власти уверены, что новая досто­примечательность станет точкой притяжения не только для местных жителей, но и для туристов.

– При въезде в наш райцентр уже есть большая, как на голливудских холмах, надпись на кириллице – «Баянаул», а теперь появится еще одна – из десятиметровых букв на латинице, – рассказывает аким Баянаульского сельского округа Фархат Дарибай. – Между ними будет начинаться каменистая тропинка вверх, на холм, где и разместят смотровую площадку с деревянной беседкой. Оттуда, с самой высокой точки местности, открывается красивая круговая панорама и на поселок, и на озеро Сабындыколь, и на горы. Кроме того, мы намерены сделать там тематическую зону – место влюблен­ных Козы-Корпеша и Баян-Сулу. Думаем, что влюбленные казахстанцы сделают там не одно предложение своим избранницам. Предусмот­рена парковка, фотозоны – все, чтобы сюда с удовольствием приезжали отдыхающие.

Планы по обновлению

Ну и, наконец, преобразится общественный пляж Сабындыколя, где уже также началась реконструкция, на которую выделено порядка 600 млн тенге. Здесь появится благоустроенная набережная с северным и южным входами и парковками, раздевалками и душевыми, шезлонгами и навесами, волейбольным полем, спасательными вышками, фудкортом и условиями для отдыха людей с ограниченными возможностями. Изюминкой станет километровая дорожка из террасной доски вдоль пляжа. По договору сроки работ составляют восемь месяцев, подрядчиком стала крупная фирма Ertis Art Servis.

Стоит отметить, что с этой стороны озера Сабындыколь нет домов отдыха, однако смогут с комфортом искупаться и позагорать жители райцентра и гости Баянау­ла, которые приезжают сюда на один день. Курорт­ная зона Жасыбая уже много лет перегружена настолько, что в жару на пляже просто физичес­ки всем желающим не хватает места. Ну а если на Сабындыколе все будет реализовано как задумано, подобный инфраструктурный проект затем реализуют и на пляже Жасыбая.

А еще до начала активного туристического сезона, который в Баянауле традиционно запускают с 1 по 10 июня, власти намерены завершить работы по текущему ремонту 15 км подъездной дороги от райцентра к озеру Жасыбай и автомобильной дороги Торайгыр – Жасыбай протяженностью 12,4 км. Соответствующий конкурс уже объявлен, запланированная сумма финансирования – около 50 млн тенге. Подрядчику, которого определят в ближайшие дни, дают 30 дней после заключения договора на исполнение всего объема – нужно будет привести в порядок верхний слой асфальта, обрезать деревья по обочинам, отремонтировать ограждения, обновить указатели, знаки, разметку. К слову, именно на этом участке располагается знаменитый серпантин, ведущий к Жасыбаю, – одна из визитных карточек Баянаула.

Приятное с полезным

Скорее всего, любители пляжного отдыха потянутся на Жасыбай сразу после завершения этого ремонта. А вот команда любителей прогулочного туризма в Баян­ауле свой сезон уже открыла и даже готовится к традиционной, но неформальной экологической акции. Не первый год энтузиасты во главе с профессиональным гидом, знатоком Баянаульского края Оксаной Иванченко проводят здесь весенний субботник.

– Мы и прежде с друзьями выезжали в Баянаул в апреле с такой целью, но не всегда осве­щали это в соцсетях, а вот в прошлом году я сделала пост, что провели субботник. И многие мои подписчики отозвались, мол, в следующий раз мы с вами, – рассказывает Оксана. – И вот сейчас, когда начался сезон и я уже провела несколько апрельских однодневных туров, решила организовать такой субботник – откликнулось немало людей, желающих присоединиться. На самом деле вес­ной достаточно мусора в горах – летом все-таки нацпарк следит за порядком, а после схода снега повылазило все, что с осени осталось от нерадивых отдыхающих. 26 апреля мы постараемся в силу своих возможностей навести порядок.

В этот день любители Баянаула решили заняться двумя популярными локациями. Во-первых, поедут в Ущелье ведьм. Массовые «официальные» экоакции чаще всего занимаются уборкой мусора с обочин дорог, на Торайгыре, близ пляжей. А в Ущелье ведьм мало кто ходит для уборки – идти в горы непросто, да и протяженность этого маршрута в круговую составляет четыре километра. Второй точкой для апрельского субботника выбрали так называемые «камушки» – плоские скалы правее от общественного пляжа на Жасыбае, где очень часто устраивают пикники. Под этими скалами всегда остается много мусора – спрятанный от взгляда коммунальщиков или активистов, копится он там месяцами.

Говоря о марш­рутах для своих поездок – туристических или экологических, Оксана Иванченко признает, что озеро Сабын­дыколь пока не так популярно, как другие достопримечательности края. Да, экскурсовод порой включает его для посещения групп, однако к нему просто подъезжают, чтобы сделать фото, но для прогулок не останавливаются. И поэтому реализацию инфраструктурных проектов в самом райцентре и на «мыльном» озере ждут с нетерпением. А еще Оксана считает, и она не раз говорила об этом на разных отраслевых встречах и совещаниях, что Баянаулу не хватает туристической торговли. Например, в сезон можно было бы организовать на Жасыбае сельскохозяйственные ярмарки – туристы с удовольствием будут покупать домашнее мясо, сметану, молоко, яйца. Вот Восточный Казахстан этим сильно отличается от Баян­аула – там часто встречаются базарчики с грибочками, медком, маслицем – всегда есть свой покупатель.

Практически не представлены мастера национальных видов прикладного искусства, рукоделия. Вот, к примеру, на Наурыз в райцентр приезжала павлодарская группа туристов, и каждый что-то да приобрел на праздничной ярмарке. С Оксаной Иванченко Баянаул посещали туристы из Италии, США, Франции – они и хотели бы приобрести на память камчу, корпешки, национальные головные уборы, но этого не было. Так что строящийся визит-центр, по-хорошему, должен закрывать и эту потребность.

Да, все это летние дела, а вот весенний Баянаул, когда просыпается природа, очаровывает туристов своим спокойствием, дарит вдохновение, мотивирует на новые свершения.

– В это время здесь мало людей – и это большой плюс, потому что летом ты чуть ли не под каждым камушком встречаешь отдыхающих. Сейчас же наслаж­даешься природой и единением с ней, – подчеркивает опытный гид. – Именно весной с нами очень много детей и пожилых, ведь сейчас комфортная погода – нет изнуряющей жары, и пешие прогулки доставляют настоящую радость, и это уже не испытание на выносливость. Многие хотят побыть без связи – цифровой детокс тоже нужен. Уж лучше просто сделать шикарные снимки – первоцветов, пробиваю­щейся зелени, скал, которые уже стали по-весеннему яркими. Ну и в этот раз мы совместим приятное с полезным: уберем мусор, а потом и чай попьем по авторским рецептам.

Простые правила

Оксана отмечает, что сотрудники нацпарка всегда поддерживают их инициативы. Например, директор Аждар Жусупов, увидев анонс о предстоящем субботнике, позвонил, предложил для участников акции бесплатный въезд. И прежде мусор активисты собирали в мешки, но вывозили их лесничие.

Ну а вот в нацпарке, обращаясь ко всем гостям, подчеркивают: главное – соблюдать правила пребывания на территории. Как говорит заместитель директора парка Азамат Акаев, они самые простые, но важные: убирать за собой мусор, не разжигать кост­ры, не срывать растения. Ну и, конечно, выполнять рекомендации, размещенные на плакатах, информационных стендах и указателях, ведь в Баянауле есть зоны заповедного режима и экологической стабилизации – это места обитания редких видов – тех же архаров, лосей, их миграции, окота. Туда туристам вход закрыт. Правда, закрыт условно – никаких заборов там нет, да и за каждым отдыхающим не уследишь, но лесничие надеются на сознательность гостей. Разве можно не любить красоты Баян­аула?! А когда любишь, нужно беречь…