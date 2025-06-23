Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно шире внедрять принципы сервисной модели в работу правоохранительных органов и укреплять их кадровый потенциал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Президент считает, что полиция и другие структуры должны быть связующим звеном между властью и обществом.

«Для этого надо выстроить новую культуру взаимодействия с гражданами, полностью соответствующую нашему фундаментальному принципу: «государство и граждане – единое целое». Безусловно, подвижки в этом направлении есть, но предпринимаемые попытки все еще недостаточно эффективны, потому что нет последовательности. Надо отойти от излишней бюрократии, которая мешает «живой» работе с людьми», - высказался Касым-Жомарт Токаев на расширенной коллегии правоохранительных органов.

Он отметил, что вера граждан в реальность реформ, справедливость и эффективность государства во многом зависит от профессионализма органов правопорядка.

«Нужно и дальше усиливать потенциал участкового инспектора, который на практике выступает ключевым посредником между государством и обществом. Особенно ярко это проявляется на селе, где участковый для местных жителей – и защитник, и правовой советник, и, нередко, последняя инстанция, к которой обращаются за справедливостью. Поэтому считаю, что для сельских участковых инспекторов нужно исчислять выслугу лет при присвоении званий в льготном порядке, то есть год службы за полтора. Обращаю внимание акимов регионов на необходимость улучшения жилищных условий и укрепления материально-технической базы участковых на селе», - сказал он.

Президент добавил, что наряду с модернизацией деятельности участковых надо перестроить и работу патрульно-постовых служб. При взаимодействии с гражданами патрульные должны быть вежливыми и проявлять профессионализм. В то же время и граждане обязаны подчиняться всем законным требованиям полиции. Иначе порядка на дорогах не будет.