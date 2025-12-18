Нарушитель получил реальный срок за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
Житель Жезказгана, ранее лишённый права управления транспортными средствами, был остановлен сотрудниками полиции при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Ұлытау
По указанному факту сотрудники Управления полиции города провели досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК. Уголовное дело направлен в суд.
«По приговору суда указанный нарушитель признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил», – проинформировали в надзорном органе.
В прокуратуре призвали граждан не допускать управления транспортом в состоянии опьянения, поскольку такие действия создают высокую угрозу жизни и здоровью людей и влекут строгую уголовную ответственность.