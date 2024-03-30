Годовая инфляция замедлилась в Казахстане

Экономика
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При этом за год цены на социально значимые продовольственные товары увеличились на 0,8%, передает Kazpravda.kz

Фото: МНЭ

Состоялось очередное заседание Общественного совета МНЭ РК.

Участники рассмотрели ход реализации комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2023-2024 годы.

Как отметил председатель Общественного совета Алмас Чукин, в прошлом году рассмотрено 114 проектов нормативных правовых актов министерства, из них приняты 100. За 1 квартал рассмотрено 17 проектов.

Кроме того, до конца этого года планируется рассмотреть 16 актуальных вопросов МНЭ.

В свою очередь, директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Вагиз Хисматулин сообщил, что комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2023-2024 годы предусматривает реализацию 90 мероприятий оперативного и среднесрочного характера.

По его словам, годовая инфляция по итогам февраля текущего года замедлилась до 9,3%.

«За год цены на социально значимые продовольственные товары увеличились на 0,8%. Реализация документа продолжается. На текущий год целевой коридор инфляции определен на уровне 6-8%», - проинформировал Хисматулин.

#казахстан #инфляция #экономика

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