Годовые итоги борьбы с наркобизнесом озвучили казахстанские правоохранители

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За 2024 год Министерство внутренних дел провело 21 мероприятие с использованием метода «контролируемая поставка», из них 19 мероприятий были внутренними, а 2 – внешними, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В результате выявлено 94 внутренних канала поставки наркотиков, из которых 55 связаны с синтетическими веществами. Изъято более 137 кг синтетических наркотиков и две тонны прекурсоров.

«Международное сотрудничество занимает особое место. Совместно с МВД Кыргызской Республики в Жамбылской области проведены две внешние операции, что позволило пресечь два транснациональных наркоканала. Изъято более 16 кг гашиша. Работа в данном направлении продолжается», – рассказал замглавы комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

В целом в прошлом году выявлено порядка восьми тысяч наркоправонарушений, в том числе 3 430 преступлений. За создание и руководство ОПГ возбуждено 13 уголовных дел. Пресечено 7 фактов организации и содержания притона для употребления наркотических веществ. Изъято более 21 тонны наркотиков, из них 547 кг синтетики, 2,5 кг героина, более 10 тонн марихуаны, 572 кг гашиша. Ликвидировано 63 нарколаборатории. Выявлено 7 400 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков.

Вместе с тем в 2024 году КНБ в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков ликвидировал 31 международный и 27 региональных каналов поставок, нейтрализовал деятельность 32 подпольных нарколабораторий.

Из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы и 18 тонн химических реагентов, используемых для изготовления «синтетики».

Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается на сумму более 36 млрд тенге. За совершение наркопреступлений осуждено 164 человека.

С компетентными органами иностранных государств реализованы 25 международных операций по пресечению каналов ввоза и транзита наркотиков через Казахстан.

Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются, добавили в ведомстве.