Годовые итоги борьбы с наркобизнесом озвучили казахстанские правоохранители

КНБ и МВД ликвидировали более 150 наркоканалов различного уровня
За 2024 год Министерство внутренних дел провело 21 мероприятие с использованием метода «контролируемая поставка», из них 19 мероприятий были внутренними, а 2 – внешними, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
В результате выявлено 94 внутренних канала поставки наркотиков, из которых 55 связаны с синтетическими веществами. Изъято более 137 кг синтетических наркотиков и две тонны прекурсоров.
«Международное сотрудничество занимает особое место. Совместно с МВД Кыргызской Республики в Жамбылской области проведены две внешние операции, что позволило пресечь два транснациональных наркоканала. Изъято более 16 кг гашиша. Работа в данном направлении продолжается», – рассказал замглавы комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
В целом в прошлом году выявлено порядка восьми тысяч наркоправонарушений, в том числе 3 430 преступлений. За создание и руководство ОПГ возбуждено 13 уголовных дел. Пресечено 7 фактов организации и содержания притона для употребления наркотических веществ. Изъято более 21 тонны наркотиков, из них 547 кг синтетики, 2,5 кг героина, более 10 тонн марихуаны, 572 кг гашиша. Ликвидировано 63 нарколаборатории. Выявлено 7 400 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков.
Вместе с тем в 2024 году КНБ в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков ликвидировал 31 международный и 27 региональных каналов поставок, нейтрализовал деятельность 32 подпольных нарколабораторий.
Из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы и 18 тонн химических реагентов, используемых для изготовления «синтетики».
Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается на сумму более 36 млрд тенге. За совершение наркопреступлений осуждено 164 человека.
С компетентными органами иностранных государств реализованы 25 международных операций по пресечению каналов ввоза и транзита наркотиков через Казахстан.
Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются, добавили в ведомстве.