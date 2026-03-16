Голос поколения

Референдум
109
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Один из старейших участников референдума – ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов. С учетом его почтенного возраста – 102 года – избирательная комиссия организовала для аксакала выездное голосование.

фото ДП ВКО

Одновременно Курмата Рахимовича навестили действующие сотрудники полиции и офицеры в отставке. Как отметил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии Нурлыбек Удербаев, мнение аксакала, прошедшего испытания войной и завоевавшего уважение честной службой, имеет особый вес.

– Курмат Рахимович всегда участ­вовал в голосованиях, никогда не оставался в стороне от важных перемен, – пояснил глава ветеранской организации. – Он и сегодня продолжает следить за событиями в стране.

Сам 102-летний аксакал заявил: многое зависит от молодежи. «Судьба страны – в руках молодых граждан, – убежден ветеран. – Их позиция на референдуме должна сыграть решающую роль».

Ветеран – живая легенда Восточного Казахстана. В 18 лет парень ушел на фронт. Воевал на Западном фронте, освобождал Белоруссию, Прибалтику, участвовал в боях в Пруссии. Награж­ден боевыми медалями и орденом. После войны Курмат Рахимович окончил военное училище, нес службу по охране границ с Ираном, Японией, Китаем. В 1965 году вернулся в родной Восточный Казахстан, где начал работать в органах внутренних дел. Стал заместителем начальника областного управления. Ушел в отставку в звании полковника.

В 2024 году к 100-летию Курмата Рахимова его портрет разместили на стене многоэтажного дома по проспекту Казыбек-би в Усть-Каменогорске.

#конституция #референдум

86,7% граждан проголосовали за новую Конституцию - данные exit-poll от Института евразийской интеграции
Пример солидарности, патриотизма, ответственности за судьбу Родины
15 марта – День Конституции
На участки шли целыми семьями
Ответственность за судьбу страны – дело общее
Важен каждый голос
Диалог в режиме нон-стоп
Автограф чемпиона и селфи со звездой
Вдвойне особенный день
По пути реформ
Причастность к судьбе страны
Для активной социализации созданы все условия
Духовная идентичность казахского народа
Добрые дела меняют судьбы
Голос поколения
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Для активной социализации созданы все условия
Автограф чемпиона и селфи со звездой
Причастность к судьбе страны
Ответственность за судьбу страны – дело общее

