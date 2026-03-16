Голос поколения Референдум 16 марта 2026 г. 6:35 109 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Один из старейших участников референдума – ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов. С учетом его почтенного возраста – 102 года – избирательная комиссия организовала для аксакала выездное голосование. фото ДП ВКО Одновременно Курмата Рахимовича навестили действующие сотрудники полиции и офицеры в отставке. Как отметил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии Нурлыбек Удербаев, мнение аксакала, прошедшего испытания войной и завоевавшего уважение честной службой, имеет особый вес. – Курмат Рахимович всегда участвовал в голосованиях, никогда не оставался в стороне от важных перемен, – пояснил глава ветеранской организации. – Он и сегодня продолжает следить за событиями в стране. Сам 102-летний аксакал заявил: многое зависит от молодежи. «Судьба страны – в руках молодых граждан, – убежден ветеран. – Их позиция на референдуме должна сыграть решающую роль». Ветеран – живая легенда Восточного Казахстана. В 18 лет парень ушел на фронт. Воевал на Западном фронте, освобождал Белоруссию, Прибалтику, участвовал в боях в Пруссии. Награжден боевыми медалями и орденом. После войны Курмат Рахимович окончил военное училище, нес службу по охране границ с Ираном, Японией, Китаем. В 1965 году вернулся в родной Восточный Казахстан, где начал работать в органах внутренних дел. Стал заместителем начальника областного управления. Ушел в отставку в звании полковника. В 2024 году к 100-летию Курмата Рахимова его портрет разместили на стене многоэтажного дома по проспекту Казыбек-би в Усть-Каменогорске. #конституция #референдум