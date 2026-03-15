Голосование по новой Конституции на всей территории Казахстана прошло без серьезных нарушений – наблюдатели

Референдум
147

15 марта по всему Казахстану проходил республиканский референдум по новой Конституции. На протяжении всего дня участки для голосования во всех регионах встречали большой поток граждан, желающих исполнить свой гражданский долг и проголосовать, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Независимые наблюдатели, представители гражданского общества и международные эксперты на местах подтвердили, что процесс был организован на высоком уровне, процедуры были прозрачными, серьезных нарушений при этом выявлено не было.

Так, руководитель общественного фонда «Ел Дауысы», известный блогер Аида Джексенова сообщила, что наблюдатели фонда фиксировали высокий поток избирателей на участках по всей стране. По ее словам, во многих местах люди начали собираться еще до открытия, а поток голосующих оставался стабильным на протяжении всего дня. Среди пришедших были представители старшего поколения, студенты и много молодежи.

Джексенова также сообщила, что наблюдатели фонда «Ел Дауысы» работали в 32 городах Казахстана, охватывая максимально широкую географию страны, и видели у граждан живой интерес к референдуму.

Высокая явка и образцовая организация голосования фиксировались независимо в разных регионах республики. В Туркестанской области коалиция наблюдателей «Дауыс» охватывала 922 избирательных участка. Руководитель регионального отделения Бахытжан Аширбаев сообщила, что начиная с 5:45 часов все наблюдатели прибыли на участки и приступили к подготовительным работам.

Каждый из них прошел специальное обучение и был полностью проинструктирован перед началом дня голосования. Подобная заблаговременная подготовка, по словам Аширбаева, позволила обеспечить системный и качественный мониторинг на протяжении всего избирательного процесса.

В Павлодарской области руководитель местного филиала коалиции «Дауыс» Алма Козбаева подчеркнула, что для наблюдателей была принципиально важна честность и открытость каждого этапа голосования.

Наблюдатели заранее проводили мониторинг участков, в том числе проверяли их доступность для людей с ограниченными возможностями. По итогам дня Козбаева отметила высокую явку и позитивный настрой голосующих.

В Карагандинской области руководитель филиала коалиции «Дауыс» Дмитрий Полтаренко констатировал, что участки были оборудованы надлежащим образом, в том числе обеспечены условия для голосования граждан с ограниченными возможностями здоровья.

По мнению Полтаренко, активное участие независимых наблюдателей помогло укрепить доверие граждан к избирательному процессу и развитию демократических институтов в Казахстане.

В Кокшетау наблюдатель от фонда «Ел Дауысы» Элеонора Далабаева в течение дня призывала граждан не оставаться равнодушными к государственным изменениям и реализовать свое право голоса.

На участке №494 в Таразе наблюдатель Гаухар Сайлаухан подтвердила, что работа комиссии полностью соответствовала законодательству, каждый этап контролировался, а с самого открытия участка выстраивались очереди из желающих проголосовать. Первым пришедшим вручались памятные сувениры, а особое внимание уделялось гражданам, голосующим впервые.

В Уральске наблюдатель Алия Салиева также подтвердила: процесс шел честно и открыто.

Республиканский референдум продемонстрировал зрелость гражданского общества Казахстана. Высокая явка, порядок на участках, широкое присутствие подготовленных независимых наблюдателей – все это подтвердило, что казахстанцы восприняли участие в голосовании как личную ответственность и осознанный гражданский выбор.

Наблюдатели, помогавшие обеспечивать прозрачность процесса на всех этапах, единодушно отметили, что голосование на всей территории Казахстана прошло без серьезных нарушений.

