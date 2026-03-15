В эти дни прокуратура и суды обязаны незамедлительно рассматривать обращения, связанные с референдумом. На сегодня в органы прокуратуры и суды такие обращения не поступали
Об этом сообщил начальник управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Бекжан Караманов на площадке СЦК, которая работает сегодня в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026», передает Kazpravda.kz
«В целом процесс голосования проходит в правовом поле. Работа по обеспечению соблюдения законности при проведении референдума продолжается», – отметил спикер.
Представитель Генпрокуратуры призвал строго соблюдать требования закона.
«Хочу еще раз напомнить, что сегодня, в день голосования, агитация запрещена. Несоблюдение этих требований влечет административную ответственность в соответствии со статьями 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях», – сказал Караманов.