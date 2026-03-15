В эти дни прокуратура и суды обязаны незамедлительно рассматривать обращения, связанные с референдумом. На сегодня в органы прокуратуры и суды такие обращения не поступали

Об этом сообщил начальник управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Бекжан Караманов на площадке СЦК, которая работает сегодня в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026», передает Kazpravda.kz

«В целом процесс голосования проходит в правовом поле. Работа по обеспечению соблюдения законности при проведении референдума продолжается», – отметил спикер.

Представитель Генпрокуратуры призвал строго соблюдать требования закона.