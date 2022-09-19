Головкин и Ахмедов взлетели в рейтинге лучших боксеров мира

Представлен новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound) по версии портала BoxRec.com, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, занимавший до третьего боя с Саулем «Канело» Альваресом восьмое место в списке, после поражения от мексиканца поднялся сразу на три строчки и занял пятое место.

Обновленный рейтинг P4P от Boxrec:

1. Сауль «Канело» Альварес (Мексика)

2. Дмитрий Бивол (Россия)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Александр Усик (Украина)

5. Геннадий Головкин (Казахстан)

6. Энтони Джошуа (Великобритания)

7. Эррол Спенс-младший (США)

8. Наоя Иноуэ (Япония)

9. Шакур Стивенсон (США)

10. Деонтей Уайлдер (США).

Также казахстанский боксер Али Ахмедов (18-1, 14 КО) поднялся в рейтинге Boxrec.com после уверенной победы над американцем Габриэлем Росадо (26-16-1, 15 КО), выступивших в андеркарде третьего боя Головкин - Канело.

Ахмедов победил Росадо единогласным решением судей и взлетел в рейтинге BoxRec в суперсреднем весе с 50-го места на 13-е. Эта победа принесла казахстанцу вакантные титулы чемпиона по версиям WBC Silver и IBF North American.

Для Али Ахмедова эта победа стала третьей подряд после поражения нокаутом от эквадорца Карлоса Гонгоры (21-1, 16 КО) в декабре 2020 года. С тех пор казахстанский боксер провел три боя: помимо победы над Росадо, он удосрочил перуанца Давида Сегарру (35-8, 22 КО) и мексиканца Пауля Валенсуэлу (27-11, 17 КО).