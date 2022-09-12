Фото: instagram.com/gggboxing
Спорт
Головкин прилетел в Лас-Вегас на бой с Канело

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) прибыл в Лас-Вегас на третий бой с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Головкин опубликовал фотографию в своем Instagram, подписав ее следующим образом: "В Вегасе. Готовы к неделе боя 🦾".

Бой состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. В нем Геннадий Головкин в третий раз встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и постарается отобрать у него звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее прошла первая пресс-конференция перед трилогией. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.

Всемирный боксерский совет (WBC) представил уникальный пояс, который будет стоять на кону в третьем бою Головкина и Альвареса.

Специальный пояс "Сапотеки" был изготовлен мастерами одноименного индейского народа Мексики. Также этот пояс назвали "Пояс воина-ягуара" — по краям он украшен "когтями" хищника.

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