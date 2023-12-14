Голубые каски Казахстана

История миротворческой дея­тельности Вооруженных сил ­Казахстана под эгидой ООН началась в 2003 году, когда миро­творческий батальон (Казбат) в составе международных сил коалиции был направлен в Ирак. Всего за последние двадцать лет более 800 военнослужащих Воору­женных сил Казах­стана­ прошли службу в составе миротворческих миссий ООН в странах Азии, Африки и Ближнего Востока: Ираке, Непале, Кот-д’Ивуаре, Ливане, Мали, Западной Сахаре, Центрально-Африканской Республике, Демократической Республике Конго.

С учетом того, что Министерством обороны прорабатывается вопрос участия казахстанских военнослужащих в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах, уже на следую­щей неделе военнослужащим Центра миротворческих операций Министерства обороны РК (KAZCENT) предстоит пройти международную оценку своей готовности перед представителями ООН. В преддверии этого в центр прибыли заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК.

Громкий хлопок и металли­ческий свист, которые заставляют присесть человека, не служившего в армии, застали гостей центра в момент, когда они разглядывали устройство и вооружение учебной базы, где повсюду красовались литеры UN и значки Организации Объе­диненных Наций. Тут же из палаток в сторону укрепленного бункера побежали вооруженные бойцы. По легенде учений, один из военнослужащих был отмечен инструктором как получивший ранение в результате минного обстрела. Не дожидаясь помощи, он перетянул ногу у основания бедра и стал оказывать себе первую помощь. Хлопки и свист не прекращались, но, несмотря на минометный обстрел, к нему для эвакуации подоспели товарищи и, погрузив на носилки, перенес­ли в укрытие.

Слаженность работы бойцов – офицеров и сержантского состава – депутаты и представители СМИ смогли наблюдать и чуть позже по пути к следующему инспектируемому объекту. Внимание привлек человек, бегущий со стороны макетов построек. Ему вслед на английском языке несколько раз прозвучали требования остановиться, и после предупредительных выстрелов нарушитель упал на землю. Так группа военнослужащих произвела задержание.

– У миротворцев есть четкие правила по применению оружия в отношении лиц, не подчинившихся указаниям или даже оказываю­щих вооруженное сопротивление, – комментирует командир казахстанского миротворческого контингента подполковник Жигер Аипов. – Стрелять, даже в крайнем случае, допускается только по конечностям, чтобы не повредить жизненно важные органы. При проведении миро­творческих операций как такового противника нет. И силы ООН должны всеми возможными способами избегать не только жертв, но и кровопролития, которое допускается лишь в самом крайнем случае, и то только для того, чтобы передать нарушителя порядка местным правоохранительным органам и обязательно живым.

Далее миротворцы продемонстрировали работу саперов. Разминирование – одна из важнейших задач, возложенных на миротворцев в период поддержания мира в горячих точках планеты. Напомним, что в Ираке казахстанцы уничтожили более 4,5 млн различных боеприпасов: мин, ракет и снарядов. Тогда не обошлось и без трагедии, 9 января 2005 года погиб 29-летний капитан Кайрат Кудабаев, чью память всегда будут чтить все воины нашей страны, а миротворцы особенно.

Сегодня на вооружении казах­станских бойцов самые современные миноискатели немецкого производства, способные находить «сюрпризы» на глубине до четырех метров, в частности противотанковые мины на глубине 50 сантиметров, противопехотные – на 15 сантиметрах. Защищает сапера взрывозащитный тяжелый доспех весом 47 кило­граммов с встроенной видеокамерой, которая способна передавать изображение командиру группы разминирования на удалении более 100 метров, и с системой связи, чтобы координировать его действия. Костюм оснащен системой кондиционирования и взрывозащиты максимального уровня. Кроме того, в поис­ке и разминировании бойцам помогают дроны и специализированные роботы, способные с помощью оператора обезвредить опасный предмет на расстоянии, позволяющем избежать рисков для личного состава.

На учебном блокпосту депутаты лично проверяли бойцов на знание иностранных языков и даже пытались спровоцировать на конфликт несущих службу офицеров и сержантов. К чести военнослужащих, выдержка и знание своего дела у них оказались на высоте. Миротворцев специально обучают находить выход практически из любых возможных конфликтов в процессе коммуникации с населением на подконтрольных территориях, но при этом они всегда готовы применить силу, но лишь в допустимых международными рамками пределах. При этом бывалые бойцы отмечают, что были случаи, когда буквально в нескольких десятках метров от подконтрольной территории можно было наблюдать провоз контрабанды, но миротворцы не могут сами ничего предпринять для предотвращения противоправных действий вне их юрисдикции. Максимум, что можно сделать, это доложить о правонарушении в местные органы правопорядка.

– Я был в Ливане в качестве командира миротворческого контингента в 2019 году, – говорит подполковник Жигер ­Аипов. – Должность командира контингента накладывает определенную ответственность не только перед личным составом, но и перед государством, а также перед командованием миротворческой миссии. Данная миссия включала военнослужащих из 42 стран, и большинство наших ребят въезжали в такую мультинациональную среду впервые – разная культура, разные языки. Тот же официальный английский был со своим акцентом. Одним из сложных моментов могу назвать то, что к концу миссии в сентябре в Ливане поднялся бунт, и бойцы на блокпостах в отдаленных точках оказались отрезанными от снабжения. Конечно же, там имелся запас продовольствия, воды, боеприпасов на случай возникновения нештатной ситуации, но неопределенность лично мне, как командиру, вселяла реальный страх за наших ребят. Несмотря на то что связь с ними поддерживалась постоянно, полторы недели им пришлось рассчитывать только на себя. Но благо, все обошлось без вмешательства вышестоящего штаба, на уровне нашего командования было все решено.

Подполковник Жигер Аипов рассказал и о буднях миротвор­цев. Если по уставу бойцам не дозволяется хранить на видных местах свои личные вещи, то в приближенных к боевым условиям миротворческих миссиях практически у каждого бойца, неважно чьей стране принадлежит контингент, либо на тумбочке возле кровати, либо прикрепленными к стене всегда присутствуют фотографии близких и родных – предметы и атрибуты сугубо гражданской жизни и пользования.

– Сегодня в рамках работы свое­го комитета мы посетили центр по подготовке миротвор­ческих сил нашей страны, – рассказала депутат Сената Парламента Рес­публики Казахстан, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Жанна Асанова. – Встретились с личным составом, ознакомились с работой, с учебным процессом. Все мы знаем, что на повестке нашей страны стоят мир, согласие, дружба со всеми народами. И в рамках деятельности нашего комитета нам было интересно посмотреть, как выстроена работа по миротворческой деятельности, поскольку это очень важный элемент для выстраивания диалога между странами, для укреп­ления дипломатических связей и в целом для мира. Поэтому готовность наших солдат – это важный элемент, мы увидели, что наши бойцы достаточно подкованы и по языкам, и по военно-политическим дисциплинам. Мы удовлетворены результатами и условиями, в которых ведется подготовка специалистов.

Кроме наблюдения за учениями, гости посетили новый конференц-зал и учебный корпус, где ознакомились с основными направлениями деятельности KAZCENT по миротворческой и языковой подготовке военного, полицейского и гражданского персонала к участию в миротвор­ческих операциях. Начальник Центра миротворческих операций Министерства обороны РК полковник ­Бауыржан Нигметуллин провел подробный брифинг, в ходе которого народные избранники могли задать интересующие вопросы о дальнейшем развитии и расширении миротворческой деятельности. Также депутаты осмотрели учебные классы и посетили занятия по языковой подготовке.

– Контингент прошел качественную и всестороннюю подготовку, обеспечен всем необходимым имуществом, вооружением и военной техникой, – отметил полковник Бауыржан Нигметуллин. – Сейчас мы ожидаем группу оценки ООН. После проверки будем стопроцентно готовы для участия в миротворческой операции.

В завершении визита депутаты посетили музей KAZCENT, где ознакомились с экспозиция­ми, повествующими об истории развития миротворчества в Рес­публике Казахстан. При этом гостям напомнили, что сегодня казахстанские миротворцы присутствуют в Ливане и Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике и в Конго. Все это укрепляет авторитет Казахстана как надежного международного партнера, способного внести значительный вклад в сохранение мира и стабильности.