В Алматы задержан мужчина, проникший в обнаженном виде на территорию аэропорта, передает Kazpravda.kz.

В социальных сетях распространяется видео, как голый мужчина залез на территорию аэропорта.

"Международный аэропорт Алматы подтверждает, что данный инцидент произошел на территории аэропорта. Неизвестный перелез через ограждение и побежал в сторону перрона. Служба авиационной безопасности аэропорта сразу же его задержала и передала в Линейный отдел полиции. Ведется расследование", – прокомментировали в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте сообщили, что данный гражданин 6 апреля в 00:10, раздевшись догола, перелез через забор ограждения возле терминала местных прилетов аэропорта Алматы. В последующем он побежал в сторону взлетно-посадочной полосы, где был задержан сотрудниками Службы авиационной безопасности.

"В отношении него составлены сразу три административных протокола по ст. 440 КоАП РК ("За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения"), ст. 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство") и по ч. 4 ст. 564 КоАП РК ("Проход без надлежащего разрешения по территории аэропортов, аэродромов")", – говорится в сообщении.

Фото: Ktk.kz