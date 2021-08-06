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Горение желтого фосфора локализовано на станции Арыс, сообщает Kazpravda.kz
сo ссылкой на ДЧС Туркестанской области.
"06 августа в 16:25 на ж/д станции Арыс в грузовом поезде (в металлическом контейнере) произошло загорание желтого фосфора. Силами АО "КТЖ" вагон был отцеплен от поезда и выставлен на 30-ой путь в ликвидационный тупик. Происшествие на движение других поездов не повлияло", – сообщили в ДЧС.
На месте происшествия организован штаб по тушению пожара. В данное время задействовано 26 сотрудников и 5 ед. техники ДЧС, 12 работников АО "КТЖ", 1 ед. техники и пожарный поезд, 20 сотрудников и 1 ед. техники ЛОП, 8 военнослужащих и 2 ед. техники в/ч 44859 МО РК, три работника и 1 ед. техники Управления санитарно-эпидемиологического контроля Арысского района.
В 19:22 горение фосфора было локализовано.