Горное дело династии Абсатовых-Жамбеисовых

Шахта «Казахстанская» повидала представителей двух поколений трудовой династии Абсатовых-Жамбеисовых. Ее родоначальником стал простой сельский парень Семби Жамбеисов, который полвека назад приехал в индустриальный Шахтинск, чтобы зарабатывать и помогать родным. В ауле у него остались четыре брата, три сестры и мать. Отец к тому времени уже ушел из жизни, поэтому обязанность обеспечивать большую семью легла на плечи старшего сына.

Сначала Семби работал на шахте «Долинская», которой уже не существует, а позже перевелся на «Казахстанскую».

– Потом он позвал нас, младших братьев – меня, Марала и Сембека, – рассказывает кавалер знаков «Шахтерская слава» II и III степени Кенес Абсатов. – Это было в 1976 году. Я тогда работал водителем на автобазе, но она закрылась, и мне пришлось устроиться на шахту. Первый год был подземным горнорабочим, а потом, отучившись, стал машинистом электровоза. Шахтеры его еще называют трамваем. Я доставлял их в лаву, возил уголь, породу и оборудование.

Сейчас Кенес Абсатович на заслуженной пенсии. Он отработал на шахте более 30 лет. Уголь наш герой не добывал, но от этого его работа не была менее опасной. Возить горняков приходилось под землей, а там в любой момент может случиться нештатная ситуация.

В июле 1994 года на «Казах­станской» произошла трагедия. Тогда по вине электрослесаря, который приступил к работе в шахте без предварительных замеров уровня метана в воздухе, произошел взрыв. В результате погибли 14 горняков. Во время таких аварий обычно вводится план эвакуации рабочих из шахты, чтобы снизить количест­во жертв.

– Я работал во время аварийных ситуаций, вывозил людей из шахты, – вспоминает Кенес Абсатов. – В такие моменты любому человеку становится страшно, даже самому опытному. Но работать же надо! В Шахтинске в те времена, когда я был молод и полон сил, поч­ти все мужчины работали на шахте. Горняцкий труд был высокооплачиваемый и почетный.

С шахтой связана и судьба суп­руги Кенеса Абсатова – Рымбалы. Она 29 лет проработала там юрисконсультом и ушла на заслуженный отдых. А сейчас на «Казахстанской» трудится их старший сын Талгат. Он – горный мастер. У Талгата Кенесовича очень важная миссия. Он отвечает за безопасность на своем участке во время проведения горных работ.

– Талгат сам выбрал профессию. Мы его не заставляли идти в шахту, – отмечает отец горняка. – Понимаете, в тяжелые 90-е годы прошлого века у нас в городе другой работы не было. Возможно, поэтому сын по моему примеру пошел работать в шахту. Но у Талгата есть образование. Он сначала отучился в техникуме, а потом получил диплом в институте. Я им горжусь.

Общий трудовой стаж отца, матери и сына – 85 лет. К нему можно смело добавить еще лет 140. Этот срок на шахте «отмотали» младшие братья Кенеса Абсатова Сембек и Марал вмес­те со своими женами.

Самый титулованный из горняков – Марал Жамбеисов. Он – полный кавалер знака «Шахтерская слава» и обладатель звания «Почетный работник угольной промышленности». Свою горняцкую карьеру Марал Абсатович начинал обычным проходчиком, потом дорос до бригадира, а сейчас он защищает права своих коллег, возглавляя профком шахты «Казахстанская».

Год от года горняцкая динас­тия только растет, сохраняя накопленный опыт и передавая его следующим поколениям. Судьба связала с шахтой и племянников нашего героя – Жаната и Мурата. Один из них – проходчик, второй – машинист горно-выемочной машины. Если сложить стаж работы каждого горняка из семьи Абсатовых-Жамбеисовых, то получится почти три века. И это не просто красивая цифра, а символ мужества тех, кто ради очередной тонны угля рисковал и все еще рискует жизнью.

25 августа большая семья соберется за дастарханом и будет отмечать самый народный праздник – День шахтера. Они вспомнят годы своей молодости и товарищей, с которыми дружили, давали план, справляли дни рождения и женили детей. А потом по традиции пожелают друг другу крепкого здоровья, твердой кровли и мягкого угля