Городская поликлиника возвращена государству Общество 1 августа 2024 г. 3:30 3 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Спустя три года после того, как городская поликлиника № 2 города Шымкента была передана в доверительное управление, учреждение здравоохранения вернули государству. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Поликлинику, расположенную в самом центре города, к которой прикреплено больше всего населения, в доверительное управление ТОО «AUHAL» передали на 15 лет в 2021 году. По договору компания взяла на себя обязательство инвестировать в медучреждение 500 млн тенге, но, как показала проверка, большинство из обещанного так и осталось на бумаге. Инспекция также выявила существенные нарушения в управлении объектом. На работу медучреждения было много жалоб и со стороны населения, которое в ней обслуживается. В частности, устаревший рентген-аппарат и неработающий УЗИ-аппарат не позволяли горожанам получать качественные и своевременные медицинские услуги. Среди претензий со стороны городского управления здравоохранения значатся устаревшее медоборудование, отсутствие надлежащего ремонта здания. Эти и другие недостатки, выявленные рабочей группой, послужили основанием для возврата медучреждения государству. Управление здравоохранения проинформировало о нарушениях управление финансов Шымкентского городского акимата, а оно уже обратилось в суд с соответствующим исковым заявлением. По информации главного специалиста отдела имущественного найма, доверительного управления и приватизации Управления финансов Шымкента Ердаулета Бекмурата, прежде чем обратиться в суд, доверительному управляющему было направлено письмо с предложением устранить выявленные нарушения. Но в отведенное время этого не было сделано. Специализированный экономический суд Шымкента рассмотрел и удовлетворил исковое заявление о расторжении договора доверительного управления. Поликлиника возвращается государству, сейчас идет процесс приема-передачи. Городская поликлиника № 2 стала вторым медучреждением, которое возвращено в собственность государства, из трех переданных в доверительное управление частным компаниям. #суд #Шымкент #поликлиника