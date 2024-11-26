Горячую линию запустили в связи с землетрясением в области Жетісу

25 ноября в 23:45 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК на территории области Жетісу было зарегистрировано землетрясение. В связи с этим в ДЧС региона организовали горячую линию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жители области могут обратиться по номерам: 8 (7282) 32-20-85; 8 (7282) 32-21-12.

Горячая линия также работает и в Алматинской области: 8 (7277) 22-61-51; 8 (7277) 22-60-97.

Очаг землетрясения располагался в 257 км на северо-восток от города Алматы.

Расчетная интенсивность составила: г. Алматы – 2 балла, г. Жаркент – 3 балла, с. Чунджа – 4 балла, г. Текели – 3 балла,

с. Кыргызсай – 2 балла, пос. Карабулак – 2 балла, с. Жансугыров – 2 балла, с. Кокпек – 2 балла, г. Сарканд – 2 балла,

г. Талдыкорган – 2 балла.