Фото: МЧС РК

Воздушная техника МЧС тушит возгорание камыша в Атырауской области.

Вертолетом МИ-8 с водосливным устройством АО «Казавиаспас» МЧС РК в очаги пожара было осуществлено 27 спусков воды, общим объемом 81 тонн. Угрозы населённым пунктам нет.

Всего в тушении пожара задействовано 52 человека личного состава, 10 единиц техники ДЧС Атырауской области, ГПР «Акжайык», а также вертолет АО «Казавиаспас» МЧС.

В целях своевременного обмена информацией на месте происшествия установлена связь через командно-штабную машину.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара тростниковой растительности на площади 20 га.